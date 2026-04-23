Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'le görüşme ve Terörsüz Türkiye açıklaması

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonu sırasında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erdoğan açıklamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme yapıp yapmayacağı ve Terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli ifadeler kullandı.
Erdoğan, Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, o, ana muhalefet partisi. Görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim?" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca devam eden Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de açıklamada bulundu.
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili soruya da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç gayet olumlu devam ediyor" dedi.