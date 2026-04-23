Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'le görüşme ve Terörsüz Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonu sırasında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erdoğan açıklamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme yapıp yapmayacağı ve Terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli ifadeler kullandı.

"BÖYLE SORU SORULUR MU?"

Erdoğan, Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, o, ana muhalefet partisi. Görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim?" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca devam eden Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de açıklamada bulundu.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili soruya da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç gayet olumlu devam ediyor" dedi.