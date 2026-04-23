Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'le görüşme ve Terörsüz Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşme ve Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'le görüşme ve Terörsüz Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonu sırasında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erdoğan açıklamalarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme yapıp yapmayacağı ve Terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilere açıklamalarda bulunarak CHP lideri Özgür Özel ile görüşme ihtimalini ve Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna 'Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim?' şeklinde yanıt verdi.
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ise 'Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç gayet olumlu devam ediyor' açıklamasında bulundu.
"BÖYLE SORU SORULUR MU?"

Erdoğan, Özgür Özel'le görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, o, ana muhalefet partisi. Görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim?" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca devam eden Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de açıklamada bulundu.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili soruya da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç gayet olumlu devam ediyor" dedi.

