Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda açıklamalarda bulundu. Tüm çocukların bayramını kutlayan Erdoğan çocuklara bir de 'sanal dünya uyarısında bulundu.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara 'sanal dünya' uyarısı! 'Çok dikkatli olun' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Konuşmanın içeriğine dair detaylar metinde yer almamaktadır.

23 NİSAN'IN BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL ANLAMLARI BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı da milli egemenlik bayramı olmasıdır. Meclis'imizin açılış günüdür. Bu günün çocuk bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor.

Siz çocuklara bırakacağımız miraslardan biri şüphesiz milli iradenin egemenliği yani Cumhuriyet ve Demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Savaşın olmadığı bir dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır. Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genelde masum çocuklar ödüyor.

"DİJİTAL DÜNYADAKİ TEHLİKELERE KARŞI ÇOK DİKKATLİ OLUN"

Sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezerken çok dikkatli olmanızı istiyorum. Sanal dünya sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan alıkoymamalı.