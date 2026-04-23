Barcelona'ya Lamine Yamal Şoku! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

LaLiga'da şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Barcelona’ya genç yıldızından kötü haber geldi. Bu sezon sergilediği performansla rekorları altüst eden Lamine Yamal, yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını şampiyonluk yolundaki son virajda yalnız bırakacak.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, genç yıldızı Lamine Yamal'ın sakatlanmasıyla kötü bir haber aldı.
Lamine Yamal, sol bacağında arka adale sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Genç oyuncunun 2026 Dünya Kupası'na kadar hazır olması bekleniyor.
Lamine Yamal, bu sezon 45 maçta 24 gol attı.
Barcelona, 82 puanla La Liga'da zirvede yer alıyor ve ligin bitimine 6 hafta kaldı.
BARCELONA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan testler, Lamine Yamal'ın sol bacağında arka adale sakatlığı olduğunu doğruladı. Sezonun geri kalanını kaçıracak ancak 2026 Dünya Kupası'na kadar hazır olması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

OyuncuYaşMaç SayısıGol Sayısı
Lamine Yamal184524

Barcelona'nın 82 puanla zirvede yer aldığı LaLiga'da sezon 6 hafta sonra tamamlanacak.

