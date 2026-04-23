Barcelona'ya Lamine Yamal Şoku! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

LaLiga'da şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Barcelona’ya genç yıldızından kötü haber geldi. Bu sezon sergilediği performansla rekorları altüst eden Lamine Yamal, yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını şampiyonluk yolundaki son virajda yalnız bırakacak.
Kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan testler, Lamine Yamal'ın sol bacağında arka adale sakatlığı olduğunu doğruladı. Sezonun geri kalanını kaçıracak ancak 2026 Dünya Kupası'na kadar hazır olması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.
|Oyuncu
|Yaş
|Maç Sayısı
|Gol Sayısı
|Lamine Yamal
|18
|45
|24
Barcelona'nın 82 puanla zirvede yer aldığı LaLiga'da sezon 6 hafta sonra tamamlanacak.