Dev derbi öncesi koruyucu krizi: Fenerbahçe’den Osimhen için TFF’ye sürpriz başvuru!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi tansiyon yükseliyor. Sarı-lacivertli yönetim, sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen’in maçlarda kullandığı koruyucu maskenin "rakip oyuncu sağlığını tehlikeye attığı" gerekçesiyle TFF’ye resmi başvuruda bulunma kararı aldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 16:22

Şampiyonluk yarışında kritik viraja girilirken, dev derbi saha dışındaki stratejik hamlelerle şimdiden alevlendi. cephesi, ’ın Nijeryalı yıldızı 'in derbiye özel kullanacağı koruyucu aparatı gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli golcünün kolundaki koruyucu aparatın sert materyalden yapıldığını ve ikili mücadelelerde rakipler için risk teşkil ettiğini savunuyor.

"SERT EKİPMAN RİSK OLUŞTURUYOR"

Konuyla ilgili sıcak gelişmeleri aktaran HT Spor muhabiri Esra Köse, Fenerbahçe'nin bu konuda oldukça kararlı olduğunu belirtti. Köse, sarı-lacivertli kulübün görüşünü şu sözlerle ifade etti: "Fenerbahçe, Victor Osimhen’in maçlarda kullandığı sert koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde. Sarı-lacivertli kulüp, bu durumu resmî olarak gündeme taşımak için Türkiye Federasyonu’na başvuru yapmaya hazırlanıyor."

IFAB KURALLARI İNCELEME ALTINDA

Fenerbahçe’nin sadece şifahi bir şikayetle yetinmeyeceği, konuyu bilimsel ve hukuksal bir zemine oturtmak istediği öğrenildi. Kulüp bünyesindeki sağlık heyeti, uluslararası futbol kurallarını belirleyen IFAB (International Football Association Board) standartlarını mercek altına aldı. Hazırlanan raporda, sahada kullanılabilecek tıbbi ekipmanların hangi materyallerden üretilmesi gerektiği ve "tehlikeli ekipman" tanımına girip girmediği detaylandırılacak. Fenerbahçe, bu raporla birlikte ’ye başvurarak Nijeryalı golcünün mevcut ekipmanıyla sahada yer almaması yönünde talepte bulunacak.

GÖZLER TFF’NİN VERECEĞİ KARARDA

Derbiye sayılı günler kala yapılan bu hamle, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Galatasaray cephesinden konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmezken, TFF’nin sunulacak olan "risk raporu" karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

