200 Megapiksel kameralı iPhone için tarih belli oldu!

Apple'ın gelecekte piyasaya süreceği iPhone modellerinde 200 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamera kullanacağı iddia ediliyor. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden sızıntılar paylaşan Digital Chat Station (DCS), şirketin 200 Megapiksellik bir kamera modülü üzerinde çalıştığını öne sürdü.
Halihazırda iPhone'larda 48 Megapiksellik kameralar bulunuyor. 200 Megapikselin ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair geçmişte çelişkili iddialar ortaya atılmıştı. Fakat sektör kaynakları artık ortak bir tarihte birleşiyor. Morgan Stanley tarafından yılın erken dönemlerinde yatırımcılarla paylaşılan bir not, sensörün 2028 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti.
Sızıntı kaynağı DCS de takipçilerinden gelen sorular üzerine, Apple tedarik zincirinde tespit edilen modülün büyük ihtimalle 2028 senesinde gün yüzüne çıkacağını doğruladı.
Akıllı telefon formundaki cihazlarda yüksek çözünürlük değerlerine ulaşmak, piksel yoğunluğunu artırdığı için bazı dezavantajlar oluşturabiliyor. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda fotoğraflara istenmeyen gürültüler eklenebiliyor. Ancak DCS'nin paylaştığı raporlar, iPhone'un yaşanabilecek sorunların önüne geçmek adına oldukça geniş bir donanım alanı kullanacağını gösteriyor.
Ortaya çıkan söylentilere göre yeni nesil kameraların sensör boyutları tahmini olarak şu şekilde karşımıza çıkacak:
|Model
|Sensör Boyutu (inç)
|Sensör Boyutu (mm)
|iPhone 17 ve iPhone 17 Air
|1/1.56 inç
|48 mm
|iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max
|1/1.28 inç
|71.5 mm
|Sızdırılan 200 Megapiksel sensör
|1/1.12 inç
|93.2 mm
Ayrıca 200 Megapikselin sadece iPhone'ların telefoto lensinde görev yapacağı belirtiliyor. Telefoto lenslerin genellikle dış mekan çekimlerinde kullanılması sayesinde, olası görüntü gürültüsü sorunlarının minimum seviyede kalacağı düşünülüyor.