Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

200 Megapiksel kameralı iPhone için tarih belli oldu!

Apple'ın 200 Megapiksellik büyük bir kameraya sahip iPhone modellerini piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Yeni iPhone ne zaman çıkacak belli oldu.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 16:35

Apple'ın gelecekte piyasaya süreceği modellerinde 200 Megapiksel çözünürlüğe sahip kullanacağı iddia ediliyor. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden sızıntılar paylaşan Digital Chat Station (DCS), şirketin 200 Megapiksellik bir kamera modülü üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Halihazırda iPhone'larda 48 Megapiksellik kameralar bulunuyor. 200 Megapikselin ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair geçmişte çelişkili iddialar ortaya atılmıştı. Fakat sektör kaynakları artık ortak bir tarihte birleşiyor. Morgan Stanley tarafından yılın erken dönemlerinde yatırımcılarla paylaşılan bir not, sensörün 2028 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti.

Sızıntı kaynağı DCS de takipçilerinden gelen sorular üzerine, Apple tedarik zincirinde tespit edilen modülün büyük ihtimalle 2028 senesinde gün yüzüne çıkacağını doğruladı.

200 MEGAPİKSEL KAMERA NE İŞE YARAYACAK?

formundaki cihazlarda yüksek çözünürlük değerlerine ulaşmak, piksel yoğunluğunu artırdığı için bazı dezavantajlar oluşturabiliyor. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda fotoğraflara istenmeyen gürültüler eklenebiliyor. Ancak DCS'nin paylaştığı raporlar, iPhone'un yaşanabilecek sorunların önüne geçmek adına oldukça geniş bir donanım alanı kullanacağını gösteriyor.

Ortaya çıkan söylentilere göre yeni nesil kameraların sensör boyutları tahmini olarak şu şekilde karşımıza çıkacak:

ModelSensör Boyutu (inç)Sensör Boyutu (mm)
iPhone 17 ve iPhone 17 Air1/1.56 inç48 mm
iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max1/1.28 inç71.5 mm
Sızdırılan 200 Megapiksel sensör1/1.12 inç93.2 mm

Ayrıca 200 Megapikselin sadece iPhone'ların telefoto lensinde görev yapacağı belirtiliyor. Telefoto lenslerin genellikle dış mekan çekimlerinde kullanılması sayesinde, olası görüntü gürültüsü sorunlarının minimum seviyede kalacağı düşünülüyor.

