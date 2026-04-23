Apple'ın gelecekte piyasaya süreceği iPhone modellerinde 200 Megapiksel çözünürlüğe sahip kamera kullanacağı iddia ediliyor. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden sızıntılar paylaşan Digital Chat Station (DCS), şirketin 200 Megapiksellik bir kamera modülü üzerinde çalıştığını öne sürdü.

HABERİN ÖZETİ 200 Megapiksel kameralı iPhone için tarih belli oldu! Apple'ın gelecekteki iPhone modellerinde 200 Megapiksel kamera kullanacağı ve bu teknolojinin 2028 yılında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Çinli sosyal medya platformu Weibo'dan Digital Chat Station (DCS) adlı sızıntı kaynağı, Apple'ın 200 Megapiksellik bir kamera modülü üzerinde çalıştığını öne sürdü. Bu sensörün 2028 yılında piyasaya sürüleceği, Morgan Stanley tarafından yılın erken dönemlerinde yatırımcılarla paylaşılan bir notta belirtildi. Sektör kaynakları ve DCS, Apple tedarik zincirinde tespit edilen modülün büyük ihtimalle 2028 senesinde gün yüzüne çıkacağını doğruladı. 200 Megapiksel kameranın sadece iPhone'ların telefoto lensinde görev yapacağı ve bu sayede olası görüntü gürültüsü sorunlarının minimum seviyede kalacağı düşünülüyor. Yeni nesil kameraların sensör boyutları hakkında tahminler paylaşılırken, 200 Megapiksel sensörün 1/1.12 inç boyutunda olacağı belirtildi.

Halihazırda iPhone'larda 48 Megapiksellik kameralar bulunuyor. 200 Megapikselin ne zaman kullanıcılara sunulacağına dair geçmişte çelişkili iddialar ortaya atılmıştı. Fakat sektör kaynakları artık ortak bir tarihte birleşiyor. Morgan Stanley tarafından yılın erken dönemlerinde yatırımcılarla paylaşılan bir not, sensörün 2028 yılında piyasaya sürüleceğini belirtti.

Sızıntı kaynağı DCS de takipçilerinden gelen sorular üzerine, Apple tedarik zincirinde tespit edilen modülün büyük ihtimalle 2028 senesinde gün yüzüne çıkacağını doğruladı.

200 MEGAPİKSEL KAMERA NE İŞE YARAYACAK?

Akıllı telefon formundaki cihazlarda yüksek çözünürlük değerlerine ulaşmak, piksel yoğunluğunu artırdığı için bazı dezavantajlar oluşturabiliyor. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda fotoğraflara istenmeyen gürültüler eklenebiliyor. Ancak DCS'nin paylaştığı raporlar, iPhone'un yaşanabilecek sorunların önüne geçmek adına oldukça geniş bir donanım alanı kullanacağını gösteriyor.

Ortaya çıkan söylentilere göre yeni nesil kameraların sensör boyutları tahmini olarak şu şekilde karşımıza çıkacak:

Model Sensör Boyutu (inç) Sensör Boyutu (mm) iPhone 17 ve iPhone 17 Air 1/1.56 inç 48 mm iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max 1/1.28 inç 71.5 mm Sızdırılan 200 Megapiksel sensör 1/1.12 inç 93.2 mm

Ayrıca 200 Megapikselin sadece iPhone'ların telefoto lensinde görev yapacağı belirtiliyor. Telefoto lenslerin genellikle dış mekan çekimlerinde kullanılması sayesinde, olası görüntü gürültüsü sorunlarının minimum seviyede kalacağı düşünülüyor.