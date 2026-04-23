Instagram’da sorun mu var? Eğer ana sayfa akışın yenileniyor fakat hikâye (story) halkaları görünmüyor ya da tıkladığında açılmıyorsa, bu durum çoğunlukla uygulamanın veriyi işleme sürecinde takılmasından kaynaklanmaktadır. Akışın yenilenmesi internet bağlantının bulunduğunu, ancak görsel içeriklerin (hikâyelerin) sunucudan alınamadığını ortaya koyar. Eğer yukarıda belirtilenler çözüm sağlamazsa, Instagram’ın hikâye sunucularında (CDN) kısa süreli bir yoğunluk ya da arıza meydana geliyor olabilir. Yaklaşık 30-60 dakika beklemek çoğu zaman sorunun kendiliğinden giderilmesini sağlar.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Instagram çöktü mü neden açılmıyor? Instagram 23 Nisan hata raporu Türkiye genelinde ve küresel ölçekte Instagram'da yaşanan ve genellikle akışın yenilenememesiyle ilgili ciddi işleyiş problemleri yaşanmaktadır. Instagram'da ana sayfa akışı yenileniyor ancak hikâye halkaları görünmüyor veya açılmıyorsa, bu durum uygulamanın veriyi işleme sürecinde takılmasından kaynaklanıyor olabilir. Türkiye genelinde Instagram'a yönelik şikâyetler öğle saatlerinden itibaren artış gösterdi ve platformun işleyişinde ciddi problemler yaşanıyor. Küresel ölçekte sorunlar bir önceki gün saat 15.00 civarında başlamış ve dalgalı şekilde devam etmektedir. Kullanıcı bildirimlerine göre, şikâyetlerin %43'ü akışın yenilenememesi ve içeriklerin yüklenememesiyle, %27'si paylaşım gerçekleştirme sorunlarıyla ve %16'sı sunucu bağlantı problemleriyle ilgili. Sorunun kesin olarak ne zaman çözüleceğine dair net bir zaman dilimi olmamakla birlikte, benzer geçmiş kesintilerde sorunların birkaç saat ile bir gün arasında çözüldüğü bilinmektedir.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye genelinde Instagram’a yönelik şikâyetler, öğle saatlerinden itibaren dikkat çekici biçimde artış gösterdi. Kullanıcı geri dönüşleri incelendiğinde, erişim tamamen kesilmese de platformun işleyişinde ciddi problemler yaşandığı gözlemleniyor.

Küresel ölçekte ise sorunların bir önceki gün saat 15.00 civarında başladığı ve dalgalı şekilde sürdüğü ifade ediliyor. Bu durum, problemin yalnızca yerel bir altyapı arızası olmadığını, daha geniş çaplı teknik bir soruna işaret edebileceğini düşündürüyor.

Sorunun kaynağına ilişkin en belirgin veriler, kullanıcı bildirimlerinin dağılımında saklı. Paylaşılan istatistiklere göre:

Şikâyetlerin %43’ü akışın yenilenememesi ve içeriklerin yüklenememesiyle ilgili %27’si paylaşım gerçekleştirme sorunlarına yoğunlaşıyor %16’sı ise sunucu bağlantı problemlerine işaret etmektedir.

Bu tablo, problemin merkezinde özellikle “akış” (feed) sisteminin bulunduğunu ortaya koyuyor. Kullanıcılar uygulamaya erişim sağlayabilse dahi, içeriklerin yüklenmemesi deneyimi büyük ölçüde olumsuz etkiliyor.

Akışın yenilenememesi problemi çoğunlukla sunucu kaynaklı gecikmeler, veri senkronizasyon hataları ya da yoğun trafik nedeniyle yaşanan performans düşüşleriyle ilişkilendirilmektedir. Paylaşım işlemlerindeki aksaklıklar da benzer şekilde arka plan sistemlerindeki dengesizliklere bağlanabilir.

Sunucu bağlantı sorunlarının %16 seviyesinde kalması ise problemin tamamen erişim kesintisinden ziyade platform içi işleyişle bağlantılı olduğunu desteklemektedir.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Mevcut veriler, sorunun kesin olarak ne zaman çözüleceğine ilişkin net bir zaman dilimi sunmamaktadır. Ancak küresel ölçekte yaşanan dalgalı kesintiler, teknik ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini ve problemin aşamalı biçimde giderildiğini düşündürmektedir.

Benzer geçmiş kesintiler incelendiğinde, bu tür sorunların genellikle birkaç saat ile bir gün arasında çözüme ulaştığı bilinmektedir. Ancak mevcut durumda problemlerin bir önceki gün başlamış olması ve hâlen sürmesi, sürecin biraz daha uzayabileceğine işaret etmektedir.

Kullanıcıların bu süreçte karşılaştığı aksaklıkların, platform genelinde yürütülen teknik iyileştirme ya da sistem güncellemeleriyle bağlantılı olabileceği ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Özellikle küresel çapta etkili olan kesintiler, daha karmaşık altyapı müdahalelerini zorunlu kılabilmektedir.