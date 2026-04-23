Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler’in sakatlığı ne sezonu kapattı mı?

Arda Güler, Real Betis ile oynanacak karşılaşma öncesinde yapılan son idmanda sakatlık yaşadı. Kas ağrıları sebebiyle takım antrenmanına katılamayan genç futbolcu, çalışmasını salonda tamamladı. Yapılan ayrıntılı incelemelerin ardından kulüp tarafından paylaşılan sağlık raporunda, Arda Güler’in sağ bacağındaki biseps femoris kasında sakatlık belirlendiği ifade edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 16:28

, ’in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Real Madrid, Arda Güler'in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu ve oyuncunun önümüzdeki 6 lig maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
Real Madrid, Arda Güler'in sağ arka adalesinde zedelenme belirlendiğini açıkladı.
Bu sezon ilk kez bir lig karşılaşmasında forma giyememe ihtimali bulunuyor.
MARCA gazetesine göre Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ve önümüzdeki 6 mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.
Arda Güler'in 2026 Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor.
Bu sezon 50 karşılaşmada 6 gol ve 14 asist kaydetti.
Real Madrid, milli oyuncu Arda Güler’in sakatlığıyla ilgili resmi bir duyuru yayımladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Bugün futbolcumuz Arda Güler’e Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucunda sağ arka adalesinde zedelenme belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler, Real Madrid’in ’da oynadığı 32 müsabakanın tamamında görev almıştı. Milli yıldızın bu sezon ilk kez bir lig karşılaşmasında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

21 yaşındaki milli futbolcu, eflatun-beyazlıların LaLiga’daki son karşılaşmasında, Deportivo Alavés karşısında Kylian Mbappé’nin attığı gole asist yapmıştı.

Real Madrid, LaLiga’nın 32. haftasında Real Betis deplasmanına çıkacak. La Cartuja Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.

ARDA GÜLER KAÇ MAÇ YOK?

MARCA gazetesinin haberine göre; Arda Güler, yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid’in La Liga’da önümüzdeki 4 hafta içerisinde oynayacağı son 6 mücadelede forma giyemeyecek.

Arda Güler, sürecinde Real Betis, RCD Espanyol, FC Barcelona, Real Oviedo, Sevilla FC ve Atlético Madrid ile oynanacak karşılaşmalarda görev alamayacak.

ARDA GÜLER DÜNYA KUPASI'NA YETİŞECEK Mİ?

Arda Güler’in 2026 Dünya Kupası’na yetişmesi ve A Milli Takım formasıyla sahada yer alması bekleniyor.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol kaydedip 14 asist yaparak toplamda 20 gole doğrudan katkı verdi.

ETİKETLER
#Futbol
#sakatlık
#real madrid
#arda güler
#la liga
#Dünya Kupası 2026
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.