Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler’in sakatlığı ne sezonu kapattı mı?

Real Madrid, Arda Güler’in sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Real Madrid, milli oyuncu Arda Güler’in sakatlığıyla ilgili resmi bir duyuru yayımladı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Bugün futbolcumuz Arda Güler’e Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucunda sağ arka adalesinde zedelenme belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Arda Güler, Real Madrid’in La Liga’da oynadığı 32 müsabakanın tamamında görev almıştı. Milli yıldızın bu sezon ilk kez bir lig karşılaşmasında forma giyememe ihtimali bulunuyor.
21 yaşındaki milli futbolcu, eflatun-beyazlıların LaLiga’daki son karşılaşmasında, Deportivo Alavés karşısında Kylian Mbappé’nin attığı gole asist yapmıştı.
Real Madrid, LaLiga’nın 32. haftasında Real Betis deplasmanına çıkacak. La Cartuja Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.
MARCA gazetesinin haberine göre; Arda Güler, yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid’in La Liga’da önümüzdeki 4 hafta içerisinde oynayacağı son 6 mücadelede forma giyemeyecek.
Arda Güler, sakatlık sürecinde Real Betis, RCD Espanyol, FC Barcelona, Real Oviedo, Sevilla FC ve Atlético Madrid ile oynanacak karşılaşmalarda görev alamayacak.
Arda Güler’in 2026 Dünya Kupası’na yetişmesi ve A Milli Takım formasıyla sahada yer alması bekleniyor.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 50 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol kaydedip 14 asist yaparak toplamda 20 gole doğrudan katkı verdi.