SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı: 'Vur emrini ben verdim'

Süresiz ateşkesin ilan edildiği İran ve ABD arasındaki Hürmüz gerginliği sürüyor. Hürmüz gerilimi devam ederken ABD Başkanı Trump, mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulacağını söyledi.

ABD Başkanı kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan 'na ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mayın döşeyen her türlü tekneye tereddüt edilmeden ateş açılması ve mayın tarama gemilerinin çalışmalarının üç katına çıkarılması emrini verdi.
ABD Donanması'na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi vurma ve imha etme emri verilmiştir.
Tüm donanma gemileri (toplam 159 adet) denizin dibindedir.
Mayın tarama gemileri şu anda Boğaz'ı temizlemektedir.
Bu faaliyetin devam etmesi ancak üç katına çıkarılması emredilmiştir.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Donanması'na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olurlarsa olsunlar (ki tüm donanma gemileri, toplam 159 adet, denizin dibindedir!) vurmaları ve imha etmeleri emrini verdim. Hiçbir tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizlemektedir. Bu faaliyetin devam etmesini, ancak üç katına çıkarılmasını emrediyorum!" açıklamasını yaptı.

