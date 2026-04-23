Araba kiralamak için en doğru zaman ne? İşte kiralık araçların hayat kurtardığı kritik anlar

Uzun yolculuklara çıkarken şahsi otomobili evde bırakmak, amortisman bedellerini ve yıpranma payını en aza indiriyor. Şehir dışı seyahatlerde veya toplu taşımanın yetersiz kaldığı turistik lokasyonlarda kiralık araçlar daha mantıklı olabiliyor. Özellikle dağlık arazilerde kamp yapmak veya zorlu plaj yollarına girmek isteyen bir maceracıysanız, şehir içi kullanım odaklı tasarlanmış şahsi aracınızı riske atmak yerine arazi şartlarına uygun kiralık 4x4'leri tercih edebilirsiniz.