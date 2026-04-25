Ankara’da 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı! Yürek yakan kaza anbean kaydedildi

Ankara’nın Çubuk ilçesi Barbaros Mahallesi’nde dedesi, anneannesi ve iki kardeşiyle birlikte evine giden yabancı uyruklu 4 yaşındaki erkek çocuğuna, yolun karşısına geçmeye çalıştığı kamyonet çarptı. Çarpan aracın altında kalarak ezilen çocuk, ağır yaralı bir halde çevredeki bir vatandaşın aracıyla hastaneye götürülemeye çalışıldığı sırada hayatını kaybetti. Olayın ardından kazaya neden olan kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.