Giresun’da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada! Sinyalizasyon direğine çaptı, yola savruldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde Musa A.’nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yola devrildi. Kazada, aracın sürücüsü ve beraberindeki Muammer A, Ayşe A. ve Zeynep A, yaralanarak Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

