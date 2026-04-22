İki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı: İzmir’de korkutan kaza kameralarda

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 24 yaşındaki Mustafa K'nin kullandığı motosiklet ile 21 yaşındaki Görkem T.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada Görkem T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sefa K. ve diğer motosikletteki yolcu Makbule K. yaralandı. Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

