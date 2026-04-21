İkinci el araç alacaklara kritik öneri! Bayram öncesi otomobillere zam kapıda: Yüzde 10 bekleniyor

Bölgesel gerilimler sebebiyle otomobil fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'de kurban bayramı öncesinde ikinci el otomobil pazarında zam bekleniyor. Otomotiv Uzmanı Erol Şahin tgrthaber.com'da ikinci el araç alacaklara kritik önerilerde bulundu.

Murat Makas
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 10:26
21.04.2026
saat ikonu 10:26

ABD-İran arasındaki gerilim benzin ve motorin fiyatlarını uçurdu, otomobil piyasasını hareketlendirdi. Sıfır otomobillerde fiyat artışı beklenirken zamların ikinci el otomobillere yansıyacağı da ön görülüyor. Özellikle Türkiye’de öncesi ikinci el otomobil piyasasında son durum merak ediliyor.

ABD-İran arasındaki gerilim ve enflasyon nedeniyle benzin, motorin fiyatları ve otomobil piyasasında hareketlilik yaşanırken, Kurban Bayramı öncesinde ikinci el otomobil fiyatlarının artması bekleniyor.
Savaş atmosferi ve Türkiye'nin enflasyon gerçeği fiyatları artırıyor.
Sıfır araç fiyatları maliyet artışı ve model yılı geçişi nedeniyle %5 ile %10 arasında artacak.
İkinci el araç fiyatları, sıfır araç fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak otomatik olarak yükselecek.
Araca ihtiyacı olanların veya aracını yenilemek isteyenlerin beklemesi dezavantaj yaratacak, alım için bugün avantajlı bir zaman.
Pazardaki daralma öngörüsü stok olasılığını artırıyor, aracın durduğu her gün maliyet oluşturuyor.
Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, tgrthaber.com editörü Murat Makas’ın ikinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili sorularını cevapladı.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA FİYATLAR ARTACAK

Otomotiv Uzmanı Erol Şahin bayram öncesi ikinci el otomobil fiyatlarında artış söylentilerine ilişkin, ‘’Şu anda malumunuz etrafımızda bir savaş atmosferi var. Evet. Diğer tarafta da kaçınılmaz bir gerçek olan Türkiye'nin enflasyon gerçeği var. Fiyatlar artıyor. Sıfır araç fiyatları artacak. Çünkü savaştan kaynaklı olarak maliyetler arttı. Maliyetler arttığı için Türkiye'ye ithal olan araçlar için de Türkiye'de üretilen araçlar için de satış fiyatlarında bir artış yaşanacak. Artı model yılı geçişi dönemindeyiz şu anda. Yerli araçlarda Şubat başı ithal araçlardaysa Mart sonu Nisan ortalarında yeni model yılına geçiş olur. Yani şu anda 2026 model araçlar satılmaya başlanıyor. Bu da ister istemez fiyatlar üzerinde %5 ile 10 arasında bir artış çıkar.’’ dedi.

ARAÇ ALACAKLARA TAVSİYE

İkinci el pazarının sıfır araca bakarak hareket ettiğini belirten Erol Şahin, ‘’Sıfırda fiyatlar yükseliyorsa ikinci elde de otomatik olarak fiyatları yükseltiriz. Bu bağlamda araç fiyatlarının yükselme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyonun yoğun yaşandığı bir ülkede ister istemez tüketiciye verilecek en iyi tavsiye alım ihtiyacınız varsa, araca ihtiyaç duyuyorsanız ve aracınızı yenilemek gibi bir ihtiyacınız varsa bunun için beklemek size bir avantaj sağlamaz, dezavantajdır.’’ dedi.

ARAÇ DURDUĞU YERDE MALİYET OLUŞTURUYOR

Otomotiv Uzmanı Erol Şahin açıklamalarına şöyle devam etti:

Onun yerine bugün almak her zaman için avantajlı. Kaldı ki sıfır araçta da şu anda kampanyalar olduğu için çünkü biliyorsunuz pazar rakamları bu yıl için revize edilmeye başlandı aşağı doğru. Çünkü pazar beklentileri ki hala 1 milyonun çok üzerinde bir pazar bekliyoruz ama her ne kadar öyle olsa da geçen yıla göre pazarda bir daralma öngörülüyor. Bu da ister istemez elde stok olasılığını arttırıyor. Stok da bir gün son derece maliyetli bir unsur. Bu hem sıfır için hem ikinci el için. Yani aracım var alan olursa satarım gibi bir lüksünüz yok. Çünkü aracın durduğu her gün bir maliyet oluşturuyor.

Maliyet oluşturduğu için de bunu hızlı bir şekilde piyasaya sunmanız gerekiyor. Bu hem sıfır araç için geçerli hem de ikinci elde bu işin ticaretini yapanlar için de geçerli. Onlar da aynı şekilde aynı pencereden bakıyorlar orada. Sistem bu şekilde yürüyor. Tüketici bayram öncesi ne yapabilir? Biraz önce dediğim şey. Sadece alım ihtiyacınız varsa, Türkiye'de bütün konular için böyle aslında. İhtiyacınız varsa almak için ideal bir zaman. Çünkü bundan sonra fiyatlar daha da yukarıya doğru çıkacaktır.

