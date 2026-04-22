Küçük kızın sevimli dansı sosyal medyada gündem oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eskişehir'de sokak çalgıcısı ritimlerine ayak uydurarak eğlenen ve o anları sosyal medyada binlerce beğeni alan minik Adel'in annesi ve babası, çocuklarının sanata olan ilgisi hakkında konuştu.
Geçtiğimiz günlerde Elvan ve Göktuğ Akçay çifti kızları Adel Akçay ile birlikte Porsuk Bulvarı'nda gezintiye çıktı. Sokak çalgıcılarının oldukça yoğunlukta olduğu bulvar üzerinde bir ritimden etkilenen 2 yaşındaki Adel, kendine has figürlerle dans etmeye başladı. Annesi tarafından cep telefonuna kaydedilen sevimli görüntüler sosyal medyada binlerce kişinin beğenisini kazandı.
Özellikle Eskişehir'de neredeyse herkes tarafından tanınan minik kız çocuğunun dansı ve müziğe olan merakını anne ve babası anlattı. Sosyal medya üzerinden binlerce güzel yorum aldıklarını ifade eden Akçay çifti, kızlarının daha 4 aylıkken bugüne çalan bir ritme ayak uydurduğunu belirtti. Kızlarının ilgi duyduğu alanda gelişmesi için gelecekte çaba göstereceklerini söyleyen anne ve baba, çocukların sanata olan ilgisinden ise memnun.