Küçük kızın sevimli dansı sosyal medyada gündem oldu

Eskişehir'de sokak çalgıcısı ritimlerine ayak uydurarak eğlenen ve o anları sosyal medyada binlerce beğeni alan minik Adel'in annesi ve babası, çocuklarının sanata olan ilgisi hakkında konuştu.

HABERİN ÖZETİ Küçük kızın sevimli dansı sosyal medyada gündem oldu Eskişehir'de sokak çalgıcısı ritimlerine kapılıp dans eden 2 yaşındaki Adel'in görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. 2 yaşındaki Adel, Eskişehir Porsuk Bulvarı'nda sokak çalgıcılarının ritmine ayak uydurarak dans etti. Annesi tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Adel'in annesi ve babası, kızlarının müziğe olan ilgisinin 4 aylıkken başladığını belirtti. Çift, çocuklarının sanata olan ilgisinin gelişmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Elvan ve Göktuğ Akçay çifti kızları Adel Akçay ile birlikte Porsuk Bulvarı'nda gezintiye çıktı. Sokak çalgıcılarının oldukça yoğunlukta olduğu bulvar üzerinde bir ritimden etkilenen 2 yaşındaki Adel, kendine has figürlerle dans etmeye başladı. Annesi tarafından cep telefonuna kaydedilen sevimli görüntüler sosyal medyada binlerce kişinin beğenisini kazandı.

Özellikle Eskişehir'de neredeyse herkes tarafından tanınan minik kız çocuğunun dansı ve müziğe olan merakını anne ve babası anlattı. Sosyal medya üzerinden binlerce güzel yorum aldıklarını ifade eden Akçay çifti, kızlarının daha 4 aylıkken bugüne çalan bir ritme ayak uydurduğunu belirtti. Kızlarının ilgi duyduğu alanda gelişmesi için gelecekte çaba göstereceklerini söyleyen anne ve baba, çocukların sanata olan ilgisinden ise memnun.