İstanbul TOKİ kura tarihi netleşti! 7 bin lira taksitle ev sahibi olma şansı

1.2 MİLYON BAŞVURU

500 bin sosyal konuta 81 ilde tüm kriterlere uyan 5 milyon 242 bin başvuru alınmıştı. Projeye en çok başvuru İstanbul’dan geldi ve 100 bin konut için 1 milyon 235 bin 169 kişi başvuru yaptı.

