İstanbul TOKİ kura tarihi netleşti! 7 bin lira taksitle ev sahibi olma şansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

81 ilde 500 bin sosyal konutu kapsayan ‘Ev Sahibi Türkiye’ projesinde 80 ilde kuralar tamamlanırken, kura heyecanı sırası İstanbul’a geldi. İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun kuraları 25 Nisan Cumartesi günü çekilmeye başlıyor. Kuralar, 25-26-27 Nisan’da tamamlanacak. 25 Nisan’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.

TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut projesi

TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut projesi kura çekiliş tarihi açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama ile kura çekiliş tarihi duyurulmuştu. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu kabul edilenler ve red olunanların listesi TOKİ resmi sitesi üzerinden açıklandı.

 

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Bakanlık ve TOKİ tarafından paylaşılan güncel takvime göre, İstanbul kura çekilişleri 25 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.
 

TOKİ Resmi YouTube Hesabı

Yayın Kanalı: TOKİ Resmi YouTube Hesabı ve Sosyal Medya Kanalları

Çekiliş Şekli: Noter huzurunda, ilçe ilçe canlı yayınla gerçekleştirilecek.

 

1.2 MİLYON BAŞVURU

500 bin sosyal konuta 81 ilde tüm kriterlere uyan 5 milyon 242 bin başvuru alınmıştı. Projeye en çok başvuru İstanbul’dan geldi ve 100 bin konut için 1 milyon 235 bin 169 kişi başvuru yaptı.
 

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

Kura sonuçlarını merak edenler TOKİ’nin internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, 5 bin lira olan başvuru ücretlerini geri alabilecek.
 

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tüm konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunuluyor. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı. İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ayda başlayacak.
 

KİRALIK DAİRE SEÇENEĞİ

500 bin konutluk sosyal konut seferberliğinde, öncekilerden farklı olarak ilk kez ‘kiralık konut’ da devreye giriyor. İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut, uygun şartlarla kiralanacak.
 

TOKİ ÖDEME PLANI VE TAKSİTLER

Projede konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. İstanbul için belirlenen ödeme planı şöyle:

55 m² 1+1 konutlar: 195 bin TL peşinat, aylık 7.313 TL taksit
65 m² 2+1 konutlar: 245 bin TL peşinat, aylık 9.188 TL taksit
80 m² 2+1 konutlar: 295 bin TL peşinat, aylık 11.063 TL taksit
 

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ

Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasının ardından başlayacak. Bakan Kurum, hem dönüşümle hem de sosyal konutlarla İstanbul'u güvenli hale getirdiklerini söyledi.
 

TOKİ İSTANBUL NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kurum, "İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi.

 

