Kurban Bayramı ikramiyesi için rakam verdi! Özgür Erdursun 2027 yılında değişecek emeklilik sistemini anlattı

ankara’da emeklilerle ilgili konuşulan yeni düzenlemeler

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Ankara’da emeklilerle ilgili konuşulan yeni düzenlemelere dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, özellikle maaş artış sisteminde köklü değişikliklerin gündemde olduğunu belirterek, “Emekliye aslında formül aranıyor. Aranmıyor değil” dedi.

emekli zammı

Erdursun’un aktardığına göre en çok öne çıkan başlık, zam sisteminin değişmesi. Mevcut uygulamada en düşük emekli maaşına yapılan artışların yerine, prim esaslı bir modelin konuşulduğunu ifade etti.

 

emekliye zam konusu

Uzman isim, "Nasıl bir formül aranıyor? Şimdi en düşük emekliye zam konusu kalkacak, maaşa göre zam yani daha doğrusu yüksek prim ödeyene yüksek zam yapılacağı konuşuluyor" dedi.
 

En düşük emekli maaşına

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KALKACAK

Yeni modelde, düşük maaşlara sürekli taban artış yapılması yerine bu uygulamanın zamanla kaldırılmasının planlandığını söyleyen Erdursun, "En düşük emekli maaşına da artık sürekli artış yapmak yerine yavaş yavaş en düşük emekli maaşı konusunun ortadan kaldırılması planlanıyor" diyerek prim gün sayısı ve ödenen tutara göre artış yapılacağını vurguladı.
 

emeklilik sistemi

DEĞİŞİM İÇİN TARİH VERDİ

Bu değişikliklerin kısa vadede yürürlüğe girmesinin beklenmediğini belirten Erdursun, takvim konusunda da "Bu noktada bunun da 2027’de hayata geçirileceği söyleniyor" diyerek tarih verdi.
 

SEÇİM ÖNCESİNİ İŞARET ETTİ

2026 yılı için beklentilerin sınırlı tutulması gerektiğini dile getiren Erdursun, özellikle Ocak ayında önemli bir artış beklenmemesi gerektiğini ifade etti:

“Yani 2026 Ocak ayında beklentiniz olmasın. Temmuz ayında yüzde 15 civarında bir artış yaparlar. 2027 Ocak ayında ya da Temmuz ayında, o dönemlerde seçim öncesinde bir şey yaparlarsa o dönemde yaparlar.”
 

İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Öte yandan Erdursun, emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi için uzun süredir tartışılan “intibak yasası”na da dikkat çekti. Bu düzenlemenin önemini şu sözlerle anlattı:

“Yatırılan primler, prim gün sayısı, sigortalılık süresi, kaç yıl sigortalı kalmış da emekli olmuş, yani sistemde kalma süresi… Bunların hepsinin olaya dahil edilerek emekli aylıklarının güncellenmesinin adı intibak yasası olur. Bu yönde bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var zaten.”
 

Vergi gelirleri

Ekonomik tabloya da değinen Erdursun, "Vergi gelirleri de artıyor. Ama bu vergi gelirlerinin içinde faize ödenen para, milyonlarca emeklinin ve çalışanın sağlık harcamaları dahil toplam harcamaların ve emekli aylıklarının iki katı." dedi.
 

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Kurban Bayramı ikramiyeleri konusunda da beklentilerin oluştuğunu belirten Erdursun, bu alanda net bir artış öngörüsünün olmadığını ifade etti:

“Bayram ikramiyesi ile ilgili aslında tahmin bekleyen çok ama bu sefer de bir şey yapmayacaklar gibi görünüyor. Belki yaparlar bu bayramda… belki 5.000 lira yapabilirler… Ben 4.000 lirayla devam edeceklerini ben düşünüyorum.”

 

emekliler ve çalışanlar için

Son olarak Erdursun, emekliler ve çalışanlar için daha sık aralıklarla güncelleme yapılması gerektiğini de vurgulayarak "3 ayda bir emeklilere, gerekirse aylık bazda çıkacak enflasyon farkının yansıtılması gibi konular bekleniyor" dedi.
 

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öte yandan bayram ikramiyelerinin Mayıs ayının ikinci yarısında hesaplara yatırılması bekleniyor. 27-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek bayram öncesinde SGK, ödemeleri emekli tahsis numarasına göre kademeli bir takvimle gerçekleştirecek. 
 

Başvuru şartı aranmayan bu ödemeler, emeklilerin maaşlarını aldığı banka hesaplarına otomatik olarak aktarılacak.

Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da bu ikramiyeden yararlanmaya devam edecek.

