Altın yükselişe geçti! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 22 Nisan 2026 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarındaki hareketlilik 22 Nisan Çarşamba gününde de devam ediyor. Orta Doğu'daki savaşın belirsizliği altında yön arayışına neden olurken, haftayı düşüşle açan altın yeni günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 22 Nisan 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6871 TL
SATIŞ: 6872 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.203 TL
SATIŞ: 11.311 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4760 USD
SATIŞ: 4761 USD
YARIM ALTIN
ALIŞ: 22.400 TL
SATIŞ: 22.703 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.245 TL
SATIŞ: 6.542 TL