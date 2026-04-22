Elinde altın olan herkesi ilgilendiriyor: Zafer Ergezen'den korkutan zirve uyarısı

Altın fiyatlarında savaş rüzgarları yerini faiz dengesine mi bırakıyor? Petrol 150 doları görür mü? Altında 4650 desteği kırılacak mı? Uzman isim Zafer Ergezen, küresel belirsizliğin gölgesindeki emtia piyasalarını analiz etti ve yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.
Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, katıldığı bir televizyon programında küresel piyasalardaki belirsizlik ortamını değerlendirerek enerji, kıymetli metaller ve tarım emtialarına ilişkin dikkat çekici öngörülerde bulundu. Ergezen, özellikle jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisine vurgu yaptı.
Petrol piyasasında yönün büyük ölçüde savaşın seyrine bağlı olduğunu belirten Ergezen, “Şu anda piyasada bir belirsizlik hakim. Petrol fiyatları yatay bir bantta, dengelenmiş bir piyasa içinde hareket ediyor ve tıpkı piyasalar gibi savaşın nasıl sonuçlanacağını görmek istiyor” ifadelerini kullandı.
Olası bir barış senaryosuna değinen Ergezen, “Eğer kalıcı bir anlaşma sağlanırsa petrol fiyatlarında doğal olarak bir geri çekilme görürüz. İlk etapta 80 dolar seviyesine doğru bir düşüş bekliyorum” dedi.
Ancak arz tarafına dikkat çekerek, “OPEC’in arz artışı devam ederse 80 doların altı, hatta 70 dolar bandı da görülebilir, ancak bu seviyelerde kalıcılık beklemem” değerlendirmesinde bulundu.
Savaşın uzaması durumunda ise daha sert hareketler beklediğini dile getiren Ergezen, “Kalıcı bir anlaşma olmaz ve savaş devam ederse Brent petrolün 120 dolar bandına doğru hareketlenmesi muhtemel. En kötü senaryoda 150 dolar bandına kadar yükseliş yaşanabilir, ancak bu seviyenin üzerinde bir fiyatı şu an için olası görmüyorum” diye konuştu.
Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde yatırımcı davranışındaki değişime dikkat çeken Ergezen, “Savaşın başından beri güvenli liman algısıyla yükselen altın artık daha çok faiz duyarlılığıyla hareket ediyor” dedi.
Bu nedenle yükselişlerin sınırlı kalabileceğini belirten uzman isim, “Olası bir barış durumunda bile eski zirvelerin görülmesi zor olabilir. Ocak ayında ulaşılan seviyelerin yeniden test edilmesini bu yıl içinde çok olası görmüyorum” ifadelerini kullandı.
Kısa vadede destek ve direnç seviyelerine de değinen Ergezen, “Kısa vadede 4650 seviyesi önemli bir destek, orta vadede ise 5000 dolar seviyesi bir denge noktası olacak” dedi.
Gümüşte de benzer şekilde sınırlı bir görünüm öngören Ergezen, “Yüksek enflasyon ve faizler büyümeyi baskılayacağı için gümüşte güçlü bir yükseliş beklenmiyor. Fiyatlar 88–90 dolar bandına kadar çıkabilir ancak bu seviyelerin üzerinde kalıcılık beklemiyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Portföy tercihlerine ilişkin de konuşan Ergezen, “Faiz oranları hem yurt içinde hem yurt dışında yüksek ve alternatif getiriler daha ön plana çıkmış durumda. Bu nedenle yıl genelinde altın ve gümüşün görece geride kalması muhtemel” diyerek yatırımcıları uyardı.
Gübre ve tarım emtialarında ise maliyet baskısının sürdüğünü vurgulayan Ergezen, “Savaş ve özellikle doğalgaz fiyatlarının yüksek seyri maliyetleri artırıyor. Hürmüz Boğazı açılmadan ciddi bir düşüş beklemiyorum” dedi. Tarım tarafında ise özellikle pamuğa dikkat çekerek, “Petrol fiyatlarının yükselmesiyle pamuk yeniden talep görmeye başladı. Ayrıca ABD ve Meksika’da düşük yağışlar nedeniyle rekolte endişeleri fiyatları yukarı taşıdı” ifadelerini kullandı.
Şeker, kahve ve kakao gibi diğer tarım ürünlerine de değinen Ergezen, “Şeker tarafında beklentinin aksine güçlü bir rekolte artışı nedeniyle fiyatlar baskı altında. Kahve ve kakao tarafında da rekolteler yüksek seyrediyor” diyerek emtia genelinde arz-talep dengesinin belirleyici olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.