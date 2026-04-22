Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Elinde altın olan herkesi ilgilendiriyor: Zafer Ergezen'den korkutan zirve uyarısı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 10:04
1
zafer ergezen Altın fiyatları

Altın fiyatlarında savaş rüzgarları yerini faiz dengesine mi bırakıyor? Petrol 150 doları görür mü? Altında 4650 desteği kırılacak mı? Uzman isim Zafer Ergezen, küresel belirsizliğin gölgesindeki emtia piyasalarını analiz etti ve yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.

2
Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen

Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, katıldığı bir televizyon programında küresel piyasalardaki belirsizlik ortamını değerlendirerek enerji, kıymetli metaller ve tarım emtialarına ilişkin dikkat çekici öngörülerde bulundu. Ergezen, özellikle jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisine vurgu yaptı.
 

3
Petrol fiyatları yatay bir bantta

Petrol piyasasında yönün büyük ölçüde savaşın seyrine bağlı olduğunu belirten Ergezen, “Şu anda piyasada bir belirsizlik hakim. Petrol fiyatları yatay bir bantta, dengelenmiş bir piyasa içinde hareket ediyor ve tıpkı piyasalar gibi savaşın nasıl sonuçlanacağını görmek istiyor” ifadelerini kullandı.

4
petrol fiyatları

Olası bir barış senaryosuna değinen Ergezen, “Eğer kalıcı bir anlaşma sağlanırsa petrol fiyatlarında doğal olarak bir geri çekilme görürüz. İlk etapta 80 dolar seviyesine doğru bir düşüş bekliyorum” dedi. 
 

5
OPEC’in arz artışı

Ancak arz tarafına dikkat çekerek, “OPEC’in arz artışı devam ederse 80 doların altı, hatta 70 dolar bandı da görülebilir, ancak bu seviyelerde kalıcılık beklemem” değerlendirmesinde bulundu.

6
EN KÖTÜ SENARYODA PETROLO NE KADAR OLUR?

EN KÖTÜ SENARYODA PETROL NE KADAR OLUR?

Savaşın uzaması durumunda ise daha sert hareketler beklediğini dile getiren Ergezen, “Kalıcı bir anlaşma olmaz ve savaş devam ederse Brent petrolün 120 dolar bandına doğru hareketlenmesi muhtemel. En kötü senaryoda 150 dolar bandına kadar yükseliş yaşanabilir, ancak bu seviyenin üzerinde bir fiyatı şu an için olası görmüyorum” diye konuştu.
 

7
Altın piyasası

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde yatırımcı davranışındaki değişime dikkat çeken Ergezen, “Savaşın başından beri güvenli liman algısıyla yükselen altın artık daha çok faiz duyarlılığıyla hareket ediyor” dedi.

8
ocak ayı rakamları

Bu nedenle yükselişlerin sınırlı kalabileceğini belirten uzman isim, “Olası bir barış durumunda bile eski zirvelerin görülmesi zor olabilir. Ocak ayında ulaşılan seviyelerin yeniden test edilmesini bu yıl içinde çok olası görmüyorum” ifadelerini kullandı.
 

9
destek ve direnç seviyeler

 Kısa vadede destek ve direnç seviyelerine de değinen Ergezen, “Kısa vadede 4650 seviyesi önemli bir destek, orta vadede ise 5000 dolar seviyesi bir denge noktası olacak” dedi.

10
GÜMÜŞ 90 DOLAR ÜZERİNE ÇIKAMAZ

GÜMÜŞ 90 DOLAR ÜZERİNE ÇIKAMAZ

Gümüşte de benzer şekilde sınırlı bir görünüm öngören Ergezen, “Yüksek enflasyon ve faizler büyümeyi baskılayacağı için gümüşte güçlü bir yükseliş beklenmiyor. Fiyatlar 88–90 dolar bandına kadar çıkabilir ancak bu seviyelerin üzerinde kalıcılık beklemiyorum” değerlendirmesinde bulundu.
 

11
faiz oranları ALTIN VE GÜMÜŞ GERİDE KALACAK

ALTIN VE GÜMÜŞ GERİDE KALACAK

Portföy tercihlerine ilişkin de konuşan Ergezen, “Faiz oranları hem yurt içinde hem yurt dışında yüksek ve alternatif getiriler daha ön plana çıkmış durumda. Bu nedenle yıl genelinde altın ve gümüşün görece geride kalması muhtemel” diyerek yatırımcıları uyardı.
 

12
Gübre ve tarım emtiaları

Gübre ve tarım emtialarında ise maliyet baskısının sürdüğünü vurgulayan Ergezen, “Savaş ve özellikle doğalgaz fiyatlarının yüksek seyri maliyetleri artırıyor. Hürmüz Boğazı açılmadan ciddi bir düşüş beklemiyorum” dedi. Tarım tarafında ise özellikle pamuğa dikkat çekerek, “Petrol fiyatlarının yükselmesiyle pamuk yeniden talep görmeye başladı. Ayrıca ABD ve Meksika’da düşük yağışlar nedeniyle rekolte endişeleri fiyatları yukarı taşıdı” ifadelerini kullandı.

13
Şeker, kahve ve kakao gibi diğer tarım ürünleri

Şeker, kahve ve kakao gibi diğer tarım ürünlerine de değinen Ergezen, “Şeker tarafında beklentinin aksine güçlü bir rekolte artışı nedeniyle fiyatlar baskı altında. Kahve ve kakao tarafında da rekolteler yüksek seyrediyor” diyerek emtia genelinde arz-talep dengesinin belirleyici olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.