Yerli Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ilk kez görücüye çıktı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle oyun değiştirici bir güç olacak Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat, global savunma sanayiinin buluşacağı SAHA 2026’da ilk kez sergilenecek. Standart iniş takımlarıyla geleneksel pist kalkışı yapabilen sistem, roket destekli kalkış seçeneği sayesinde zorlu arazi koşullarında veya hazırlıksız alanlarda da görev icra edebiliyor.

