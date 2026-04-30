Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

Alçak Dünya Yörüngesi nedir? Alçak Dünya Yörüngesi LEO çökme iddiası

Alçak Dünya Yörüngesi, modern iletişimden navigasyona kadar birçok kritik sistemin temelini oluşturuyor. Ancak artan uydu yoğunluğu, bu bölgeyi her geçen gün daha riskli hale getiriyor. Alçak Dünya Yörüngesi çökecek iddiaları nedir?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 10:17

Uzay teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte Alçak Dünya Yörüngesi yeniden gündemin merkezine yerleşti ve bu bölgenin sınırları, önemi ve geleceği merak konusu oldu.

HABERİN ÖZETİ

Alçak Dünya Yörüngesi nedir? Alçak Dünya Yörüngesi LEO çökme iddiası

Bilgi Okunma süresi 37 saniyeye düşürüldü.
ALÇAK DÜNYA YÖRÜNGESİ NEDİR VE KAÇ KM?

Alçak Dünya Yörüngesi, Dünya yüzeyinden yaklaşık 160 kilometre ile 2.000 kilometre arasında uzanan uzay bölgesini ifade eder. Bu alan, uyduların en yoğun şekilde bulunduğu yörünge katmanı olarak bilinir ve özellikle iletişim, gözlem ve internet altyapısı açısından kritik bir rol oynar.

Bu yörüngede bulunan uydular, Dünya’ya daha yakın olmaları sayesinde düşük gecikme süresi ve yüksek veri aktarım kapasitesi sunar. Bu nedenle modern internet hizmetleri, hava durumu tahminleri ve küresel iletişim ağlarının önemli bir kısmı bu bölge üzerinden sağlanır.

ALÇAK DÜNYA YÖRÜNGESİ LEO'DA NEDİR?

Son yıllarda artan uydu fırlatmaları, Alçak Dünya Yörüngesi’ni yoğun bir trafik alanına dönüştürdü. Özellikle SpaceX tarafından geliştirilen Starlink gibi mega uydu projeleri, binlerce uydunun aynı bölgede aktif olmasına neden oldu.

Bu yoğunluk, çarpışma risklerini ciddi şekilde artırırken, yörüngedeki hata payını da daraltıyor. Yapılan güncel analizler, yörüngede güvenli mesafelerin hızla azaldığını ve kontrol sistemlerinde yaşanacak kısa süreli bir aksamanın bile büyük sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.

ALÇAK DÜNYA YÖRÜNGESİ ÇÖKER Mİ?

Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan Kessler Sendromu, yörüngedeki en büyük risklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu senaryoya göre, tek bir çarpışma bile binlerce parçacık oluşturarak zincirleme reaksiyon başlatabilir ve yörüngeyi kullanılamaz hale getirebilir.

Güncel veriler, bu riskin teorik olmaktan çıkıp daha somut hale geldiğini gösteriyor. Çarpışma önleme sistemlerinin devre dışı kalması durumunda, ciddi bir çarpışmanın yalnızca birkaç gün içinde gerçekleşebileceği hesaplanıyor. Bu durum, yörüngenin sürdürülebilirliği konusunda küresel bir endişe yaratıyor.

GÜNEŞ FIRTINALARI VE DİJİTAL RİSKLER

Güneş fırtınası, Alçak Dünya Yörüngesi’ndeki riskleri artıran en önemli doğal faktörlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu olaylar, Dünya’nın üst atmosferini genişleterek uyduların yörüngelerini tahmin etmeyi zorlaştırıyor ve kontrol kaybına yol açabiliyor. Böyle bir senaryoda sadece uydular değil, aynı zamanda iletişim sistemleri, GPS altyapısı ve finansal işlemler de doğrudan etkilenebilir.

Uzmanlara göre Alçak Dünya Yörüngesi artık sürekli kontrol ve koordinasyon gerektiren hassas bir sistem haline gelmiş durumda.

Alçak Dünya Yörüngesi kaç kilometre?

Alçak Dünya Yörüngesi, Dünya yüzeyinden yaklaşık 160 kilometre ile 2.000 kilometre arasında uzanır. Bu aralık, uyduların en yoğun bulunduğu ve en aktif kullanılan yörünge katmanıdır.

Alçak Dünya Yörüngesi neden önemli?

Bu yörünge, internet, iletişim, navigasyon ve gözlem sistemlerinin büyük bir kısmını barındırır. Düşük gecikme süresi sayesinde modern teknolojilerin temel altyapısını oluşturur.

Alçak Dünya Yörüngesi çöker mi?

Tam anlamıyla çökme söz konusu olmasa da çarpışmaların artması durumunda yörünge ciddi risk altına girebilir. Özellikle zincirleme çarpışma senaryoları, uzun vadede bu bölgenin kullanımını zorlaştırabilir.

ETİKETLER
#Uzay Teknolojileri
#Kessler Sendromu
#Alçak Dünya Yörüngesi
#Uydu Yoğunluğu
#Güneş Fırtınaları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.