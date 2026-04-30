Beton mikseri çarptığı otomobili fark etmedi: Aracı metrelerce sürükledi

Hatay’ın Antakya ilçesinde seyir halindeki beton mikseri, aynı şeritte ilerleyen otomobille çarpıştı. Ancak mikser, çarptığı otomobili fark etmedi ve önüne alarak sürüklemeye başladı. Metrelerce bu şekilde ilerleyen mikser, vatandaşların uyarmasıyla durdu. Olayın ardından bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.