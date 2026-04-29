Bakan Gürlek Vatandaş Platformu projesini duyurdu! Yapay zeka ile tek tıkla dilekçesi yazılabilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapay zeka destekli “vatandaş platformu” projesini duyurdu. Projeye göre vatandaş; kira, nafaka ya da alacak davaları için yapay zeka desteğiyle tek tıkla dilekçe oluşturabilecek, hatta adliyeye gitmeden online dava açabilecek. Ayrıca yapay zeka dilekçenin ötesine geçip dava sürecine rehberlik de edebilecek. TGRT Haber de bu konuyu avukatlarla konuştu…

