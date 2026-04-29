Çocuğun koluna demir korkuluk saplandı! Hastaneye kolundaki demirle gitti

Diyarbakır'da Ergani ilçesi Çayönü Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, B.A.H. isimli çocuğun koluna, demir korkuluk saplandı. Küçük çocuk kanlar içerisinde kalırken, olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri korkuluğu keserken, çocuk kolundaki demir parçasıyla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradan da Diyarbakır'a sevk edildi.

