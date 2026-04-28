Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

PSG Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

PSG Bayern Münih canlı yayın hangi kanalda belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Parc des Princes’te oynanacak kritik mücadele, iki dev kulübün finale giden yoldaki ilk sınavı olacak. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Mücadele, canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. PSG - Bayern Münih nerede izlenir? İşte PSG Bayern Münih maçı canlı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 21:11

UEFA yarı finalinde Paris Saint-Germain, ’i ağırlıyor. İlk maçta alınacak sonuç, 6 Mayıs’taki rövanş öncesinde belirleyici olacak.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain, Bayern Münih'i Parc des Princes Stadyumu'nda ağırlıyor.
PSG Bayern Münih canlı izle! Karşılaşma bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda? Maç Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PSG Bayern Münih hangi kanalda? Rövanş karşılaşması 6 Mayıs 2026'da Almanya'da Allianz Arena'da oynanacak.
PSG - Bayern Münih nerede izlenir? İki takım arasında UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde toplam 15-16 kez karşılaşma yaşandı ve Bayern Münih 9 galibiyet elde ederken, Paris Saint-Germain 6 ya da 7 kez galip geldi.
Son 5 Şampiyonlar Ligi maçını Bayern Münih kazandı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

PSG BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki yarı final ilk maçı, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer görev yapacak. İki takım da finale giden yolda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden takip edebileceği gibi, TRT 1’in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi aracılığıyla da izleyebilecek. Rövanş karşılaşması ise 6 Mayıs 2026’da Almanya’da Allianz Arena’da oynanacak.

- BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU

PSG - Bayern Münih maç kadrosu ilk 11 henüz açıklanmadı. PSG Bayern Münih muhtemel 11’ler şöyle:

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane

PSG BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. Yayın, TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden verilen güncel frekans bilgileriyle izlenebilecek. TRT 1’in standart ve HD yayın seçenekleri farklı frekans değerleri üzerinden erişime açık durumda bulunuyor.

Uluslararası yayınlarda ise farklı ülkelerde çeşitli kanallar karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Almanya’da RTL+, Fransa’da Canal+ Live 1, İspanya’da M+ Liga de Campeones, Hırvatistan’da HRT 2, Avusturya’da CANAL+ Austria ve Azerbaycan’da CBC Sport üzerinden maç yayını yapılacak.

PSG - BAYERN MÜNİH İSTATİSTİKLERİ

İki takım UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde toplam 15-16 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Bayern Münih 9 galibiyet elde ederken, Paris Saint-Germain 6 ya da 7 kez sahadan galip ayrıldı ve eşleşmelerde beraberlik yaşanmadı. Alman temsilcisi bu maçlarda 21 gol atarken, Fransız ekibi 16 gol kaydetti.

Son yıllardaki karşılaşmalarda Bayern Münih’in üstünlüğü dikkat çekiyor. İki ekip arasında oynanan son 5 Şampiyonlar Ligi maçını Bayern kazanırken, bu sezon lig aşamasında oynanan iki mücadelede de Alman ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı. PSG’nin Avrupa kupalarında en fazla mağlubiyet aldığı rakiplerden biri olan Bayern Münih’e karşı yenilgi oranı yaklaşık yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.

PSG - BAYERN MÜNİH NEREDE İZLENİR?

Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma, Türkiye’de TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Kanalın uydu frekans bilgileri üzerinden erişim sağlanırken, HD yayın seçeneği de izleyicilere sunuluyor. Ayrıca internet üzerinden canlı yayın seçeneği de mevcut durumda.

Yurt dışında yaşayan futbolseverler ise kendi ülkelerindeki yayıncı kuruluşlar aracılığıyla mücadeleyi takip edebilecek. Avrupa’nın farklı ülkelerinde çeşitli spor kanalları maçı canlı olarak yayınlayacak ve karşılaşma geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#bayern münih
#psg
#Maç Yayın
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.