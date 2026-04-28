PSG Bayern Münih hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain, Bayern Münih’i ağırlıyor. İlk maçta alınacak sonuç, 6 Mayıs’taki rövanş öncesinde belirleyici olacak.

Özetle

PSG BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki yarı final ilk maçı, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer görev yapacak. İki takım da finale giden yolda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden takip edebileceği gibi, TRT 1’in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi aracılığıyla da izleyebilecek. Rövanş karşılaşması ise 6 Mayıs 2026’da Almanya’da Allianz Arena’da oynanacak.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU

PSG - Bayern Münih maç kadrosu ilk 11 henüz açıklanmadı. PSG Bayern Münih muhtemel 11’ler şöyle:

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane

PSG BAYERN MÜNİH HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesi TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. Yayın, TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden verilen güncel frekans bilgileriyle izlenebilecek. TRT 1’in standart ve HD yayın seçenekleri farklı frekans değerleri üzerinden erişime açık durumda bulunuyor.

Uluslararası yayınlarda ise farklı ülkelerde çeşitli kanallar karşılaşmayı ekranlara taşıyacak. Almanya’da RTL+, Fransa’da Canal+ Live 1, İspanya’da M+ Liga de Campeones, Hırvatistan’da HRT 2, Avusturya’da CANAL+ Austria ve Azerbaycan’da CBC Sport üzerinden maç yayını yapılacak.

PSG - BAYERN MÜNİH İSTATİSTİKLERİ

İki takım UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde toplam 15-16 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Bayern Münih 9 galibiyet elde ederken, Paris Saint-Germain 6 ya da 7 kez sahadan galip ayrıldı ve eşleşmelerde beraberlik yaşanmadı. Alman temsilcisi bu maçlarda 21 gol atarken, Fransız ekibi 16 gol kaydetti.

Son yıllardaki karşılaşmalarda Bayern Münih’in üstünlüğü dikkat çekiyor. İki ekip arasında oynanan son 5 Şampiyonlar Ligi maçını Bayern kazanırken, bu sezon lig aşamasında oynanan iki mücadelede de Alman ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı. PSG’nin Avrupa kupalarında en fazla mağlubiyet aldığı rakiplerden biri olan Bayern Münih’e karşı yenilgi oranı yaklaşık yüzde 60 seviyesinde bulunuyor.

Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Kanalın uydu frekans bilgileri üzerinden erişim sağlanırken, HD yayın seçeneği de izleyicilere sunuluyor. Ayrıca internet üzerinden canlı yayın seçeneği de mevcut durumda.

