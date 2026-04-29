Kontrolden çıkan araç önce bariyerlere sonra çalışanlara çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı mevkii Ankara istikametinde 25 yaşındaki E.T.’nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Önce çelik bariyerlere çarpan otomobil, o sırada yolda daha önce meydana kazaya müdahale eden ve emniyet tedbiri alan otoyol çalışanları M.G. (40) ile R.K.'ye (45) çarptı. Kazada otomobilde bulunan yolcu Z.K. ile görevli personel M.G. ve R.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan KMO çalışanı M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.