Rusya'da çığ felaketi: 6 işçi can verdi

Rusya'ya bağlı Buryutya Cumhuriyeti’nin Muysky Bölgesi’nde bulunan bir maden sahasındaki yol çalışmaları sırasında çığ düştü. Çığ altında kalan 9 işçiden 3'ü kendi çabalarıyla kurtuldu. Diğer işçileri arama çalışmaları sırasında bir kez daha çığ düştü ancak ekipler kaçmayı başardı. Bir süre sonra devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu kayıp 6 işçinin cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

