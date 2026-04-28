Yok böyle bir yağış! Araçlar sular altında kaldı, eğitime ara verildi

Çin’in güneyindeki Guangxi bölgesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar Qinzhou kentinde sele yol açtı. Araçlar sular altında kalırken, 200’ü aşkın bölge sakini güvenli alanlara tahliye edildi.

Çin’in güneyini şiddetli sağanak yağışlar vurdu. Çin’in Guangxi bölgesi Pazartesi 08:00'e kadar 24 saatlik zaman dilimi içinde rekor düzeyde 270 milimetre üzerinde yağış aldı. Qinzhou kentindeki bazı kesimlerde sel baskınları yaşandı. Onlarca araç sular altında kalırken, 200’ü aşkın bölge sakini güvenli alanlara tahliye edildi. Yerel yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle eğitime geçici olarak ara veren bazı okulların bugün itibariyle rutin faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Ayrıca trafik akışının birçok bölgede normale döndüğü bildirildi. Uzmanlar, mevsimsel şiddetli yağışların Çin’in güney bölgelerinde genelde Mayıs ortası itibarıyla görüldüğünü belirterek, Nisan sonunda görülen son yağışların nadir görülen bir doğa olayı olduğuna dikkat çekti.