Mevduat kazancı uçtu! İşte 500 bin liranın aylık getirisi

Altındaki belirsizlik parasını değerlendirmek isteyen vatandaşları yeni arayışlara itiyor. Yatırımını bankada değerlendirmek isteyenler de mevduat faizlerindeki son oranları merak ediyor.
Yılın ilk faiz kararının ardından yüzde 35–38 bandına doğru gerileyen ve akabinde 28 Şubat'ta ABD'nin İran'a saldırıların ardından jeopolitik gerilim ile yüzde 40 barajını aşan mevduat faizleri Merkez Bankası'nın 22 Nisan'da politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasının ardından bankalar arasında geniş bir bant aralığında seyrediyor.
İşte bankaların mevduat faizi oranlarına göre 500 bin liranın aylık getiri...
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 14 bin 285 TL
Vade Sonu: 514 bin 285 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14 bin 466 TL
Vade Sonu: 514 bin 466 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 15 bin 42 TL
Vade Sonu: 515 bin 42 TL
NKOLAY
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 15 bin 505 TL
Vade Sonu: 515 bin 505 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15 bin 8 TL
Vade Sonu: 515 bin 8 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 415 TL
Vade Sonu: 515 bin 415 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 189 TL
Vade Sonu: 515 bin 189 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12 bin 658 TL
Vade Sonu: 512 bin 658 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 381 TL
Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu: 514 bin 104 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15 bin 370 TL
Vade Sonu: 515 bin 370 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 13 bin 893 TL
Vade Sonu: 513 bin 893 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44,25
Net Kazanç: 14 bin 82 TL
Vade Sonu: 514 bin 82 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 90 TL
Vade Sonu: 514 bin 90 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 880 TL
Vade Sonu: 514 bin 880 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 880 TL
Vade Sonu: 514 bin 880 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16 bin 533 TL
Vade Sonu: 516 bin 533 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16 bin 907 TL
Vade Sonu: 516 bin 907 TL