Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Mevduat kazancı uçtu! İşte 500 bin liranın aylık getirisi

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 14:14
1
Mevduat kazancı uçtu! İşte 500 bin liranın aylık getirisi

Altındaki belirsizlik parasını değerlendirmek isteyen vatandaşları yeni arayışlara itiyor. Yatırımını bankada değerlendirmek isteyenler de mevduat faizlerindeki son oranları merak ediyor.

Yılın ilk faiz kararının ardından yüzde 35–38 bandına doğru gerileyen ve akabinde 28 Şubat'ta ABD'nin İran'a saldırıların ardından jeopolitik gerilim ile yüzde 40 barajını aşan mevduat faizleri Merkez Bankası'nın 22 Nisan'da politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasının ardından bankalar arasında geniş bir bant aralığında seyrediyor.   

İşte bankaların mevduat faizi oranlarına göre 500 bin liranın aylık getiri... 

2
İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 14 bin 285 TL
Vade Sonu: 514 bin 285 TL

3
ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14 bin 466 TL
Vade Sonu: 514 bin 466 TL

4
DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 15 bin 42 TL
Vade Sonu: 515 bin 42 TL

5
NKOLAY

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 15 bin 505 TL
Vade Sonu: 515 bin 505 TL

6
GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15 bin 8 TL
Vade Sonu: 515 bin 8 TL

7
AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 415 TL
Vade Sonu: 515 bin 415 TL

8
GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 189 TL
Vade Sonu: 515 bin 189 TL

9
HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12 bin 658 TL
Vade Sonu: 512 bin 658 TL

10
ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 381 TL
Vade Sonu: 513 bin 381 TL

11
ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu: 514 bin 104 TL

12
ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15 bin 370 TL
Vade Sonu: 515 bin 370 TL

13
YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 13 bin 893 TL
Vade Sonu: 513 bin 893 TL

14
QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,25
Net Kazanç: 14 bin 82 TL
Vade Sonu: 514 bin 82 TL

15
ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 90 TL
Vade Sonu: 514 bin 90 TL

16
TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 880 TL
Vade Sonu: 514 bin 880 TL

17
ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 880 TL
Vade Sonu: 514 bin 880 TL

18
ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16 bin 533 TL
Vade Sonu: 516 bin 533 TL

19
FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16 bin 907 TL
Vade Sonu: 516 bin 907 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.