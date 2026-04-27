Önce soru sordu, daha sonra satırla saldırdı! Belediye personelinin dehşeti yaşadığı anlar kamerada

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen olayda; Yusuf Doğan isimli şahıs, belediye çalışanı ve başkanın sekreteri Adem Demirkale’ye bazı sorular yöneltti. Kısa bir süre sonra Doğan, Demirkale’nin başına satırın keskin kısmıyla iki kez vurdu. Bu sırada Demirkale ve diğer belediye çalışanları şahsı etkisiz hale getirdi. Başından yaralanan Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Özetle