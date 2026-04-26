İOKBS sınavında öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya ve diğer birçok alandan soru yöneltildi. Lise öğrencileri ve ortaokul öğrencilerine yöneltilen sorular farklıyken gözler yorumlara çevrildi. Öğrenciler başta sosyal medya platformu Twitter’dan ve diğer sosyal medya araçlarından sınav yorumlarını yapmaya başladı. Alternatif olarak eğitim forumlarında da soruların zorluk ve kolaylık derecesi tartışılılıyor. Sınav stresi yaşayan öğrenciler ise sınavın basitlik derecesini diğer öğrencilerin yorumlarına göre değerlendiriyor. İOKBS sınavı 500 puan üzerinden değerlendirilirken ayrılan kontenjanlara göre burs desteği sağlanacak. Peki Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? İşte, İOKBS 2026 sınav yorumları…

HABERİN ÖZETİ İOKBS sınav yorumları 2026! Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilgiler yorumları 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonrasında öğrenciler, soruların zorluk derecesi ve sınav süresi hakkında sosyal medya ve eğitim forumlarında yorumlar yaparak sınavı değerlendirdi. Sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya gibi alanlardan sorular yöneltildi. Öğrencilerin yorumlarına göre sınavın zorluk derecesi farklılık gösterirken, bazıları geçen seneye göre daha kolay olduğunu belirtti. Bazı öğrenciler Türkçe sorularının uzun olduğunu, matematik ve sosyal bilgiler sorularının ise daha kolay olduğunu ifade etti. Özellikle 100 dakika olan sınav süresinin yetersizliğinden şikayet eden öğrenciler oldu. Sınav, 500 puan üzerinden değerlendirilecek ve ayrılan kontenjanlara göre burs desteği sağlanacak.

İOKBS SINAV YORUMLARI 2026

İOKBS sınavından saat 12.00 itibariyle öğrenciler çıkmaya başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerinden ilk yorumlar gelirken geçtiğimiz seneye göre daha kolay bir sınav olduğu ifade edildi.

Bu yıl ilk kez sınava katıldım bana Türkçe soruları uzun geldi. Matematik ve Sosyal Bilgiler sorularını daha kolay çözdüm.

Matematik sorularında zamanım yetmedi. Türkçe kolaydı diyebilirim. İnşallah sınavı kazanarak burs alabilirim.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde paragraf soruları oldukça kolaydı. Fizik ve Kimya sorularında çok vakit kaybettim.

Sınav süresi bana yetersiz geldi. 80 soruluk sınav için toplam 100 dakika süre verilmişti. Ama çok zor yetiştirdim.

Türkçe, Matematik ve Tarih soruları basitti. Coğrafya sorularında denemelerde hiç zorlanmamıştım ama burada çok takıldım.

Sınav stresiyle bazı soruları yanlış yaptığımı fark ettim. Ama genel olarak kolaydı diyebilirim.

BURSLULUK SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

Bursluluk sınavı zorluk ve kolaylık derecesine göre her yıl öğrenciler tarafından farklı yorumlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yöneltilen soruların kolay olduğu ifade edilirken lise 9, 10 ve 11’nci sınıf öğrencileri için özellikle Türk Dili ve Edebiyatı ile Geometri sorularının zor olduğu ifade edilmişti. Bu yıl ise öğrenciler sınavlardan yeni çıkarken ilk yorumlar gelmeye başladı. Kimi öğrenciler sınavın zor olduğunu ifade ederken bazıları ise 100 dakikalık sınav süresinden şikayet etti. Öğrencilerden gelen bazı yorumlar şu şekilde;

Bursluluk sınavına geçtiğimiz yıl girmiştim ama kazanamamıştım. Bu yıl 9. sınıftan katıldım ve bana kolay geldi.

Kardeşimle beraber uzun süredir sınava çalıştık. Öğretmen çocuğu kontenjanından burs almak istiyorum. Matematik ve Türkçe soruları çok kolay geldi.

Sınav heyecanıyla neredeyse hiç bir şey anlamadım. Türkçe soruları uzun geldi. Matematik dersinden 1-2 çok basit soru vardı.

Coğrafya ve Tarih dersinden yöneltilen sorular her yıl olduğu gibi kolaydı. Matematik sınavı belirleyici olacak.