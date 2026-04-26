Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

İOKBS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2026! MEB 5, 6, 7,8,9,10,11. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları A-B kitapçığı açıklandı mı?

Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı için gözler meb.gov.tr adresine çevrildi. İOKBS olarak da bilinen bursluluk sınavı 26 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde düzenlendi. İlköğretim 5,6,7,8. sınıf öğrencileriyle beraber lise 9, 10 ve 11’nci sınıf öğrencileri sınava katıldı. Bursluluk sınavında öğrencilere toplam 80 soru sorulurken 100 dakika sınav süresi verildi. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Tarih ve Coğrafya derslerinden yöneltilen soruların cevapları İOKBS cevap anahtarına yer alacak. İOKBS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranında adaylar, sınavlarda kendilerine yöneltilen soruların A,B,C,D şeklinde doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. Peki İOKBS soruları ve cevap anahtarı 2026 açıklandı mı? İşte, MEB bursluluk sınavı soruları ve cevapları görüntüleme ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 12:09

Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs desteği sağlanıyor. İOKBS sınavına katılan öğrenciler ise sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını cevap anahtarıyla beraber sorgulayabilecek. Bursluluk sınavında kopya çektiği, bilgi paylaştığı ve sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların puanları hesaplanmayacak. İOKBS sınavı değerlendirmesi 500 puan üzerinden yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkileyecek. Bursluluk sınavında 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. puan hesaplaması yapılırken her test için yanlış cevap sayısnın üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak öğrencinin ham puanı hesaplanacak. Tüm öğrencilerin ham puan toplamı, öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunacak. Ham puan, test ortalaması ve standart sapma dikkate alınarak öğrencilerin puanları hesaplanacak. Önceden puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar ise “Bursluluk sınavı soruları ve 2026 açıklandı mı?” sorusuna cevap arıyor. İşte, İOKBS cevap anahtarı sorgulama ekranı…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) soru ve cevap anahtarlarının açıklanması, puan hesaplama yöntemi ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmektedir.
İOKBS soruları ve cevap anahtarı odsgm.meb.gov.tr adresinden duyurulacak ve 27 Nisan saat 18.00'a kadar açıklanması bekleniyor.
Cevap anahtarları, MEB tarafından ilkokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı kitapçıklar halinde yayımlanacak.
İOKBS sınav sonuçları 1 Haziran tarihinde meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.
Sınavda 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek ve puan hesaplaması 500 puan üzerinden yapılacak.
Sınav kurallarını ihlal eden adayların puanları hesaplanmayacak.
BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarda okuyan yüz binlerce aday 26 Nisan tarihinde düzenlenen İOKBS sınavında ter döktü. Bursluluk sınavı saat 10.00’da başlarken adaylar saat 12.00 itibarıyla sınavdan çıkış yapmaya başladı. İOKBS soruları ve cevap anahtarı odsgm..gov.tr adresinden duyurulacak. İOKBS cevap anahtarının 27 Nisan saat 18.00’a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İOKBS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI SORGULAMA EKRANI

İOKBS soruları ve cevap anahtarı iki ayrı kitapçık halinde duyurulacak. MEB tarafından İlkokul 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10,11 sınıf öğrencileri ayrı ayrı kitapçıklarını görüntüleyebilecek. “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Cevap Anahtarı Açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar herhangi bir şifre vb. bilgi olmadan doğrudan cevap anahtarını görüntüleyebilecek. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden cevap anahtarları yayımlandıktan sonra doğrudan cevap anahtarı ekranına gidebilirler.

İOKBS 5. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 6. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 7. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 8. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 9. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 10. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 11. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre İOKBS sınav sonuçları 1 Haziran tarihinde meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Öğrenciler e-Okul VBS şifresiyle beraber İOKBS sonuçlarına ulaşabilecek. Bursluluk sınavı sonuç ekranında adayların elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA YÖNTEMİ

Bursluluk sınavı puan hesaplaması yapılırken adayların her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak. Her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplandıktan sonra ham puanların toplamı, sınava katılan öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunacak. Test ortalaması ile sınava giren öğrenci sayısı kullanarak her testin standart sapması elde edilecek ve dönüştürme işlemi sonrası puanlar hesaplanacak.

BURSLULUK SINAVINA KATILAN ADAYLAR DİKKAT

Başvuru şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava katılması, başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, sınavda kopya verilmesi veya çekilmesi, öğrencinin cevaplamaları sınav kağıdına yapmaması, öğrencinin sınava atandığı salonda veya sırada girmemesi, sınav kurallarını ihlal etmesi gibi durumlarda sınav geçersiz sayılacak ve puan hesaplaması yapılmayacak.

ETİKETLER
#meb
#cevap anahtarı
#bursluluk sınavı
#Puan Hesaplama
#İokbs
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.