Genç kadının yardım çığlıkları mahalleyi inletti! Darp edip arabadan attılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde henüz plakası belirlenemeyen araçla sokağa gelen bir şahıs, yanında bulunan kadını araçtan dışarı atarak olay yerinden uzaklaştı. Yol kenarına bırakılan kadının yardım çığlıklarını duyan bir vatandaş 112 acil servisini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanede tedavi altına alındı.

