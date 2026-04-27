İslam Memiş'ten gram altın için '415 TL' uyarısı! 'Cebinde nakit parası olanlar...'

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 10:35
27.04.2026
saat ikonu 10:42
İslam memiş altın

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü altın fiyatlarını ise aşağı yönlü baskılıyor. 

Altında yaşanan bu büyük dalgalanma vatandaşları da tedirgin ediyor. 

Yön arayışı ve yatay seyir hafta başında da devam ederken İslam Memiş, kendi Youtube kanalında altın, gümüş ve borsanın yol haritasıyla ilgili öngörülerini paylaştı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen  Memiş'in öngörüleri şöyle: 

 

İRAN-ABD HATTINDA VERİLER KARIŞIK

İRAN-ABD HATTINDA VERİLER KARIŞIK 

"İran-Amerika'nın arasındaki gerilimle birlikte her gün farklı haber akışları gelmeye devam ediyor. Mesela "Tekrar bir araya gelmeyeceğiz" tantanası vardı geçen hafta.  Cuma akşamı bir baktık İran Dışişleri Bakanı İslamabad'a gidiyor ilginç bir şekilde.

Piyasalarda rüzgâr hemen tersine döndü. Ons altında işte 50-60 dolarlık yükselişler gördük. Petrol fiyatlarında düşüşler gördük. Borsada yükselişler gördük. Yine cumartesi bir baktık. Görüşmeyeceğiz, anlaşmayacağız. Trump işte ben oraya gitmeyeceğim açıklamaları geldi. Hatta cuma akşamı yine Trump basın mensuplarıyla yemek toplantı düzenliyorlar. Orada bir suikast girişiminden bahsettiler, iddia ettiler. Detayını bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşir iddia.

BORSADA NE BEKLİYORUZ?

BORSADA NE BEKLİYORUZ?

Sonuç itibariyle böyle her gün farklı haber akışlarının geldiği bir piyasa var karşımızda. Teknik olarak da takip edeceğimiz bant aralıkları önemli. Nasıl bir kapanış yaptık? Nisan ayında geride bırakıyoruz ve bundan sonra neler olabilir? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul üzerindeyse 14.409 puan seviyesinden kapanış yaptı. Endeksin 14.400 puan seviyesinin üzerinde kapanış yapması yine satışların gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Ben tekrar 14.000 puan seviyesinin aşağısına sarkmalar bekliyorum.

İslam Memiş borsa

'YIL SONUNA KADAR ARKADAŞLARIMIZ BU SÜREÇTEN FAYDALANACAK '

13.900 puan seviyesi güçlü bir destek konumunda olmaya devam edecek. Ancak kalıcı bir anlaşma haberi gelirse piyasalar rahat bir nefes alırsa 16.000 puan seviyesi, işte yaz aylarında 20.000 puan seviyesinde hedef falan bir yükselişler kaçınılmaz olacak. Ama bu düşüş trendi bitti mi? Artık 14.000 puan seviyesinin altına sarkmayacak mı sorusunun cevabı hayır. Yine ben 14.000 puan seviyesinin altına sarkmalar bekliyorum. Yine yıl sonuna kadar pozisyonu alan arkadaşlarımızın bu süreçten yine faydalanacağını düşünüyorum

İslam Memiş ons altın

ONS ALTIN CEPHESİNDE BİZİ NELER BEKLİYOR?

Ons altın 4.709 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Burada 4.650 dolar seviyesi güçlü bir destek konumunda olmaya yine devam ediyor. İki güçlü destek seviyemiz var burada. Yani savaşın devamı halinde, olumsuz haberlerin gelmesi durumunda 4.650 dolar seviyesi, devamında 4.400 dolar seviyesi.

MAYIS AYINDA ALTIN NEREYE GİDECEK?

MAYIS AYINDA ALTIN NEREYE GİDECEK?

İşte bir anlaşma çıkmazsa, tantaran tekrar devam ederse, manipülasyon piyasasını biraz daha derinleştirirlerse bu iki destek seviyesini dikkat etmekte fayda var. Ama şu anda $4.650 seviyesi burada güçlü bir destek konumunda olmaya devam ediyor. $4.650 ve aşağısındaki rakamlar da toplama seviyesi benim nazarımda. Tekrar hedefim $5.200 seviyesi. Kalıcı bir anlaşma haberi geldikten sonra $5.200 seviyesi. Belki mayıs ayında $5.000 seviyesi üzerinde test eden, belki $5.050 seviyesine kadar yükselen bir trend görebiliriz.

Editör notu: Ons altın 31,10 gram olarak alındığında ve dolar 45 TL olarak sabit bırakıldığında bu senaryo gram altına 415 TL yukarı yönlü bir hareket sağlıyor. 

ALTINDA İKİ İHTİMALE KARŞI DA MESAFELİ DURMAKTA FAYDA VAR!

ALTINDA İKİ İHTİMALE KARŞI DA MESAFELİ DURMAKTA FAYDA VAR!

O yüzden her iki ihtimale karşı da mesafeli durmakta fayda var. Ona göre hazırlık yapmakta fayda var. Gram altın yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Fiziki Altın 6817 lira seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti. Gram altın TL fiyatında 6500 7000 lira aralığındaki dalgalanma yine devam ediyor. Olumsuz haber akışları ile birlikte 6650 lira seviyesi 1.500 seviyesi güçlü destek konumunda.

TEMMUZDA GRAM ALTINDA 8.000 İHTİMALİ

TEMMUZDA GRAM ALTINDA 8.000 İHTİMALİ

Ancak kalıcı bir anlaşma haberi gelirse bu sefer 7-7.500 lira aralığına yerleşen 1 gram altın TL fiyatı karşımızda olacaktır. Yine temmuz aylarında 8.000 lira seviyesi benim nazarımda yine kenarda durmaya devam ediyor. 

'GÜMÜŞTE BU SEVİYELER TOPLAMA ALANI'

'GÜMÜŞTE BU SEVİYELER TOPLAMA ALANI'

Yıl sonuna kadar daha üst seviyeler var. 5 haneli rakamları yine beklemeye devam ediyorum. Yani burada herhangi bir revize yapmadım. Yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 75-66 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. 70-75 dolar aralığını yine önemsiyorum."

Cebinde nakit parası olanları işaret eden Memiş, "Buralar toplama alanı" dedi. 

