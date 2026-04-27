İslam Memiş'ten gram altın için '415 TL' uyarısı! 'Cebinde nakit parası olanlar...'

İRAN-ABD HATTINDA VERİLER KARIŞIK

"İran-Amerika'nın arasındaki gerilimle birlikte her gün farklı haber akışları gelmeye devam ediyor. Mesela "Tekrar bir araya gelmeyeceğiz" tantanası vardı geçen hafta. Cuma akşamı bir baktık İran Dışişleri Bakanı İslamabad'a gidiyor ilginç bir şekilde.

Piyasalarda rüzgâr hemen tersine döndü. Ons altında işte 50-60 dolarlık yükselişler gördük. Petrol fiyatlarında düşüşler gördük. Borsada yükselişler gördük. Yine cumartesi bir baktık. Görüşmeyeceğiz, anlaşmayacağız. Trump işte ben oraya gitmeyeceğim açıklamaları geldi. Hatta cuma akşamı yine Trump basın mensuplarıyla yemek toplantı düzenliyorlar. Orada bir suikast girişiminden bahsettiler, iddia ettiler. Detayını bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde netleşir iddia.