Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burs desteği sağlanıyor. İOKBS sınavına katılan öğrenciler ise sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını cevap anahtarıyla beraber sorgulayabilecek. Bursluluk sınavında kopya çektiği, bilgi paylaştığı ve sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen adayların puanları hesaplanmayacak. İOKBS sınavı değerlendirmesi 500 puan üzerinden yapılırken yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkileyecek. Bursluluk sınavında 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Bursluluk sınavı puan hesaplaması yapılırken her test için yanlış cevap sayısnın üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak öğrencinin ham puanı hesaplanacak. Tüm öğrencilerin ham puan toplamı, öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunacak. Ham puan, test ortalaması ve standart sapma dikkate alınarak öğrencilerin puanları hesaplanacak. Önceden puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar ise “Bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı 2026 açıklandı mı?” sorusuna cevap arıyor. İşte, İOKBS cevap anahtarı sorgulama ekranı…

Özetle

HABERİN ÖZETİ MEB İOKBS soruları ve cevapları 2026 A-B Kitapçığı! 5,6,7,8,9,10 ve 11’nci sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) soru ve cevap anahtarlarının açıklanması, puan hesaplama yöntemi ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmektedir. İOKBS soruları ve cevap anahtarı odsgm.meb.gov.tr adresinden duyurulacak ve 27 Nisan saat 18.00'a kadar açıklanması bekleniyor. Cevap anahtarları, MEB tarafından ilkokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı kitapçıklar halinde yayımlanacak. İOKBS sınav sonuçları 1 Haziran tarihinde meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Sınavda 3 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek ve puan hesaplaması 500 puan üzerinden yapılacak. Sınav kurallarını ihlal eden adayların puanları hesaplanmayacak.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SORULARI VE CEVAPLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarda okuyan yüz binlerce aday 26 Nisan tarihinde düzenlenen İOKBS sınavında ter döktü. Bursluluk sınavı saat 10.00’da başlarken adaylar saat 12.00 itibarıyla sınavdan çıkış yapmaya başladı. İOKBS soruları ve cevap anahtarı odsgm.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. İOKBS cevap anahtarının 27 Nisan saat 18.00’a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İOKBS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI SORGULAMA EKRANI

İOKBS soruları ve cevap anahtarı iki ayrı kitapçık halinde duyurulacak. MEB tarafından İlkokul 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10,11 sınıf öğrencileri ayrı ayrı kitapçıklarını görüntüleyebilecek. “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Cevap Anahtarı Açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar herhangi bir şifre vb. bilgi olmadan doğrudan cevap anahtarını görüntüleyebilecek. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden cevap anahtarları yayımlandıktan sonra doğrudan cevap anahtarı ekranına gidebilirler.

İOKBS 5. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 6. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 7. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 8. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 9. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 10. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 11. SINIF A-B KİTAPÇIĞI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS SINAV SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre İOKBS sınav sonuçları 1 Haziran tarihinde meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Öğrenciler e-Okul VBS şifresiyle beraber İOKBS sonuçlarına ulaşabilecek. Bursluluk sınavı sonuç ekranında adayların elde ettikleri toplam puan ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA YÖNTEMİ

Bursluluk sınavı puan hesaplaması yapılırken adayların her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak. Her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplandıktan sonra ham puanların toplamı, sınava katılan öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunacak. Test ortalaması ile sınava giren öğrenci sayısı kullanarak her testin standart sapması elde edilecek ve dönüştürme işlemi sonrası puanlar hesaplanacak.

BURSLULUK SINAVINA KATILAN ADAYLAR DİKKAT

Başvuru şartlarını taşımadığı halde öğrencinin sınava katılması, başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, sınavda kopya verilmesi veya çekilmesi, öğrencinin cevaplamaları sınav kağıdına yapmaması, öğrencinin sınava atandığı salonda veya sırada girmemesi, sınav kurallarını ihlal etmesi gibi durumlarda sınav geçersiz sayılacak ve puan hesaplaması yapılmayacak.