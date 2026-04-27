Akaryakıta çifte salı zammı! Bu gece pompaya yansıyacak

27.04.2026
saat ikonu 10:08
27.04.2026
saat ikonu 10:12
benzin motorin zam

28 Şubat'ta ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası derinleşen enerji krizi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. 

Bu çerçevede motorine ve benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor. 

İşte hem bugünün güncel fiyatları hem de yarın pompaya yansıması beklenen zamlı fiyatları ışığında tüm akaryakıt fiyatları...

 

akaryakıt zammı

MOTORİN VE BENZİNE SALI ZAMMI 

Bu çerçevede; 28.04.2026 Salı gününden geçerli olmak üzere

Motorin grubunda 2,28 TL
Benzin grubunda 3,80 TL fiyat artışı beklenmektedir.

Eşel Mobil Sistemi gereği pompaya yansıması beklenen artışlar ise şöyle şekillenecek: 

Motorin grubunda 2,28 TL
Benzin grubunda 0,95 TL 

27 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de  güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle şekillendi: 

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.76 TL

Motorin litre fiyatı: 69.35 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.62 TL

Motorin litre fiyatı: 69.21 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.73 TL

Motorin litre fiyatı: 70.47 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 64.01 TL

Motorin litre fiyatı: 70.75 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

akaryakıt zam

 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? 

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:  Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. 

KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.

