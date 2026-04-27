Üniversite öğrencilerini taciz ettiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı! Pişkin savunması pes dedirtti

İstanbul Sarıyer, mart ayı içinde üniversite öğrencisi genç kızları hedef alan taciz olaylarıyla sarsıldı. İlk olarak 15 Mart'ta Rumelihisarı'nda saat 04.00 sıralarında özel bir üniversitede eğitim gören 23 yaşındaki Cansu Yaren K.’yi motosikletiyle durdurup taciz eden şahıs, yalnızca üç gün sonra Maslak'ta evine yürüyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki Burcu P.’yi hedef aldı. Sokak ortasında yaşanan taciz olaylarının ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Motosiklet güzergahından kimliği tespit edilen 23 yaşındaki Berkan B., Etiler’de çalıştığı kuaför salonunda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadesinde alkol aldığını ve "anlık olarak şeytana uyduğunu" söyleyerek suçunu kabul eden Berkan B., sevk edildiği adli makamlarca 'cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin savunmasız genç kızları sessiz sokaklarda ısrarla takip ettiği anlar kan dondurdu.

