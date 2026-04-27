Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Üniversite öğrencilerini taciz ettiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı! Pişkin savunması pes dedirtti

İstanbul Sarıyer, mart ayı içinde üniversite öğrencisi genç kızları hedef alan taciz olaylarıyla sarsıldı. İlk olarak 15 Mart'ta Rumelihisarı'nda saat 04.00 sıralarında özel bir üniversitede eğitim gören 23 yaşındaki Cansu Yaren K.’yi motosikletiyle durdurup taciz eden şahıs, yalnızca üç gün sonra Maslak'ta evine yürüyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki Burcu P.’yi hedef aldı. Sokak ortasında yaşanan taciz olaylarının ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Motosiklet güzergahından kimliği tespit edilen 23 yaşındaki Berkan B., Etiler’de çalıştığı kuaför salonunda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifadesinde alkol aldığını ve "anlık olarak şeytana uyduğunu" söyleyerek suçunu kabul eden Berkan B., sevk edildiği adli makamlarca '' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin savunmasız genç kızları sessiz sokaklarda ısrarla takip ettiği anlar kan dondurdu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Sarıyer'de mart ayı içinde üniversite öğrencisi genç kızları hedef alan motosikletli taciz olaylarının ardından şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.
Olaylar 15 Mart'ta Rumelihisarı'nda ve üç gün sonra Maslak'ta meydana geldi.
Taciz olaylarında özel bir üniversite ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hedef alındı.
Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
Kimliği tespit edilen 23 yaşındaki Berkan B., Etiler'de çalıştığı kuaför salonunda yakalandı.
Şüpheli emniyetteki ifadesinde alkol aldığını ve 'anlık olarak şeytana uyduğunu' söyleyerek suçunu kabul etti.
Berkan B., 'cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gülistan Doku'nun yakın arkadaşının ifadesi ortaya çıktı! Zeinal Abakarov'un kendisine yaptıklarını anlattı: 'Sürekli taciz ediliyorduk'
Genç kadını taciz etti, fırında ekmek yaparken yakalandı! Çocuğa cinsel istismardan sabıkalı çıktı
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.