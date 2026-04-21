Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Genç kadını taciz etti, fırında ekmek yaparken yakalandı! Çocuğa cinsel istismardan sabıkalı çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde evine giden genç kadın, binaya girdiği sırada dehşeti yaşadı. Genç kadın kendisini takip eden bir şahıs tarafında tacize uğradı. Kadının çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, çalıştığı fırında yakalandı. Şahsın daha önceden 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde akşam saatlerinde akıl almaz bir olay yaşandı. Evine giden 26 yaşındaki İ.N.B.'yi takip eden bir şüpheli, bina girişinde kadını taciz etti.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir genç kadını evine giderken takip edip bina girişinde taciz eden şüpheli, yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucu yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Kağıthane'de meydana geldi.
26 yaşındaki İ.N.B. isimli kadın, evine giderken takip edildi ve bina girişinde tacize uğradı.
Kadının çığlık atması üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı.
Olay, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek Yahya Kemal Mahallesi'nde bir fırında çalıştığını belirledi.
19 yaşındaki Emre B. isimli şüpheli, çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı.
Şüphelinin daha önce 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından sabıka kaydı olduğu tespit edildi.
Şüpheli, mahkemece 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.
GENÇ KIZIN DEHŞETİ YAŞADIĞI ANLAR KAMERADA

Neye uğradığını şaşıran kadın, çığlık atınca şüpheli koşarak bölgeden kaçtı. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından İ.N.B.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelinin peşinde düştü. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

FIRINDA EKMEK YAPARKEN YAKALANDI

Şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.'yi (19) fırında ekmek yaparken yakaladı.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN SABIKALI

Gözaltına alınan Emre B.'nin poliste daha önceden 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

Kağıthane Asayiş Şube ekiplerine verdiği ifadesinde selam verdiğini, başka bir şey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

