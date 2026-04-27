Esenyurt’ta eski sevgili dehşeti! Taşla saldırdığı yetmedi, silahla geldi

Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde bir adam, kendisinden ayrılmasını kabullenemediği eski sevgilisinin evini bastı. Uzun süre sokakta bağıran adam kadının aşağı inmesini istedi. İstediği olmayınca şahıs, taş atarak kadının evinin camını kırmaya çalıştı. Binanın dış cephesi ve çevredeki arabaların zarar görmesi üzerine ise komşular sokağa indi. Karşısındaki adamları gören şüpheli olay yerinden kaçarken bir süre sonra silahla gelerek ateş etmeye başladı. Etrafa defalarca ateş eden şahıs olayın ardından bir arabaya binerken, kadın ise sinir krizi geçirdi. Polisin gelmesiyle son bulan olayda eski sevgilinin gözaltına alındığı öğrenildi.

