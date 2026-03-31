Çaldığı kamyonu merdiven olarak kullandı! Eski sevgilisinin evini soyan hırsız yakalandı

Bolu'da 30 yaşındaki A.G., çaldığı kırmızı kamyonla eski kız arkadaşının evinin önüne gitti. Camdan eve giren şahıs, eski sevgilisine ait dizüstü bilgisayarı aldıktan sonra çaldığı kamyonu evin önünde bırakıp yaya olarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve fiziki takip yapan ekipler, A.G.’yi bir haftalık çalışmanın ardından yakalayarak gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen A.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.