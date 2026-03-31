Eğitim
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Öğrenci affında geri sayım başladı: Tarihte benzeri yok, üniversite kapıları milyonlara yeniden açılıyor

Öğrenci affı için heyecanlı bekleyişte artık sona gelindi. Daha önce benzeri görülmemiş bir kapsama sahip olan yeni düzenleme ile üniversite kapıları milyonlara yeniden açılıyor. Temmuz 2022 tarihinin odak noktası olarak alındığı düzenleme üniversite ile ilişiği kesilen büyük bir kesimi kapsayacak bu nedenle de daha önce çıkarılan hiçbir affa benzemeyecek.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 11:35

Sabırsızlıkla beklenen öğrenci affının hem Temmuz 2022 öncesini hem de sonrasını kapsaması bekleniyor. Buna göre bu tarihin öncesi ve sonrasında ile ilişiği kesilmiş öğrencilerin af için farklı kriterlere uyması beklenecek.

Temmuz 2022 öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde üniversite ile ilişiği kesilmiş öğrenciler için yeni bir öğrenci affı düzenlemesi hazırlanıyor.
Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilenler için herhangi bir af şartı aranmayacak.
Temmuz 2022 öncesi ilişiği kesilenlerin ise daha önceki aflardan yararlanmamış olma şartı aranacak.
Lisans ve ön lisans öğrencileri için mali durum şartı ve eğitimin belirli bir kısmını tamamlama zorunluluğu kaldırıldı.
Düzenleme yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kapsamıyor.
Kanun teklifinin Nisan ayı sonunda Meclis’e sunulması ve yaz öncesi kanunlaşması bekleniyor.
AFTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ İKİ KRİTER

Tarihin en büyük için temel kriter Temmuz 2022 tarihi olacak. Buna göre;

Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilenler için herhangi bir af şartı aranmayacak.

Temmuz 2022 öncesi ilişiği kesilenlerin ise sadece daha önceki aflardan yararlanmamış olma şartı aranacak.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın özel haberine göre, yalnızca Temmuz 2022 sonrasında üniversiteden ilişiği kesilen öğrencileri kapsayan sınırlı düzenlemede yaklaşık 1,5 milyon kişinin aftan yararlanabileceği, bunun en az 190 bininin üniversiteye geri dönebileceği tahmin ediliyor.

Ancak kapsamı geniş bir af ile üniversiteye dönecek olası öğrenci sayısı 7,5 milyona kadar çıkabilir.

DAHA ÖNCEKİ AFLARDA ELEŞTİRİLEN KRİTERLE KALDIRILDI

Yeni öğrenci affını diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri ise önceki aflarda eleştirilen bazı kriterlerin bu kez uygulanmayacak olması. Buna göre,

Lisans ve ön lisans öğrencileri için:

Mali durum şartı ve eğitimin belirli bir kısmını tamamlama zorunluluğu kaldırıldı

Fakat, düzenleme yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamayacak. Bu şekliyle, lisans ve ön lisans eğitimini yarıda bırakan geniş bir kitleyi doğrudan ilgilendiriyor.

AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışmaları tamamlanan düzenlemeye son şekli vermek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Grup Başkanlığı, yetkilileri ve taslağı hazırlayan milletvekillerinin katıldığı toplantı yapıldı. Kapsam, şartlar ve teknik detaylar ele alınarak taslak son haline getirildi.

Kanun teklifinin Nisan ayı sonunda ’e sunulması ve yaz öncesi kanunlaşması bekleniyor.

DÜZENLEME FARKLI ALANLARI ETKİLEYECEK

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından üniversitelerde yoğunluk yaşanması öngörülüyor.

Kayıt işlemleri, Ders saydırma ve intibak süreçleri, Yatay/dikey geçiş başvuruları gibi konularda normalin üzerinde bir yoğunluk bekleniyor.

Diğer yandan uzun süre hayatından uzak kalan öğrenciler için akademik uyum süreci önem kazanıyor. Ayrıca düzenlemenin iş gücü piyasasında da etkiler oluşturabileceği belirtildi.

