Öğrenci affında kritik gelişme! Üniversiteye dönüş için şartlar belli oluyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına ilişkin çalışmalar uzun süredir AK Parti tarafından yürütülüyordu. Çalışmalar neticesinde yeni bir model geliştirildi. Yeni düzenlemenin 1 Temmuz 2022 sonrasında üniversite eğitimini yarıda bırakan yüzbinlerce öğrenciyi kapsaması bekleniyor.
Düzenleme ile öğrenim hayatını farklı nedenlerle bırakmak zorunda kalan; gerek kaydını yenilemeyen gerekse yönetim tarafından üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler yeniden sisteme dahil olacak. Öğrenci affı en son 2022 yılında çıkarılmış, af ile yaklaşık 4 milyon öğrenci yeniden eğitim hayatına dahil olmuştu.
Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin önlisans ve lisans programlarında kayıtlı oldukları bölümlerde toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olması gerekecek. Bu kapsamda 4 yıllık bir lisans programı için 2 yıl (4 dönem), 2 yıllık önlisans programı için 1 yıl (2 dönem) eğitim alma şartı aranacak.
Öğrenci affına ilişkin çalışma şu an için sadece lisans ve ön lisansla sınırlı olarak görünüyor. Ancak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik alternatif modellerin de masada olduğu konuşuluyor. Tez döneminde eğitimini bırakan, tezi reddedilen ya da programdan ayrılan lisansüstü öğrencilerin de affa dahil edilmesi için teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Düzenlemede ayrıca, öğretim üyelerinin hâlihazırda 67 olan yaş haddinin 72'ye çıkarılması üzerinde de duruluyor.
Üniversitelerde terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası uygulanmasına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.
Belirtilen faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edilen öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, başkası adına tez ve makale yazanlar ile bu şekilde üretilen materyalleri kullananlar hakkında cezai yaptırım uygulanması da üzerinde çalışılan konular arasında. Öyle ki, bu kişilerin unvanlarının geri alınması ve meslekten çıkarılmaları da gündemde.
Yükseköğretim Kanunu’ndaki düzenlemenin amacı hem eğitim hakkını genişletmeyi hem de yükseköğretimde biriken dosyaları temizleyerek sistemi daha işlevsel hâle getirmek olarak bildirildi. Teklifin son şekli, yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek. Sonrasında ise kanun teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunularak onaylanması beklenecek.