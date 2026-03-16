YKS başvurularında büyük düşüş! Gençler üniversiteye gitmekten vazgeçiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru sayıları açıklandı. Baraj uygulamasının kaldırıldığı 2022 yılına göre aday sayısı 1,1 milyon azaldı. Gençlerin üniversite hedefinden uzaklaşmasında eğitim, barın ve beslenme giderlerindeki artış en en temel sebep olarak görülüyor. Artık anneler de üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma garantisi olmayan çocukları için kolundaki bileziği bozdurmak istemiyor.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 06:42

Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yapılan başvuru sayısı açıklandı. Bu yıl sınava 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu öğrenildi. Son 3 senedir düşüş eğiliminde olan YKS başvuru sayıları, bu yılla birlikte yeniden 2020 seviyelerine indi.

HABERİN ÖZETİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru sayısı, bu yıl 2 milyon 425 bin 560 olarak açıklanırken, geçmiş yıllardaki değişimlerin politika ve gelişmelere bağlı olduğu belirtildi.
2022 yılında YKS puan barajlarının kaldırılmasıyla başvuru sayısında yaklaşık 635 bin artış yaşanarak 3,2 milyona ulaştı.
2023 yılında deprem bölgesindeki 11 ilde sınav ücretinin alınmaması kararı, 3 milyon 527 bin başvuru ile YKS tarihinde rekor kırılmasına yol açtı.
Başvuru sayılarındaki düşüşte, mezuniyet sonrası istihdam sıkıntısı, eğitim, barınma ve beslenme giderlerindeki artış gibi faktörler etkili oluyor.
YKS'ye başvuran adayların yaklaşık yüzde 70'i mezunlardan, yüzde 30'u ise son sınıf öğrencilerinden oluşuyor.
Üniversite kontenjanlarının azalması, sınava giren toplam aday sayısını 2,5 milyon civarında tutabilir.
Ailelerin üniversiteye olan bakış açısının değiştiği, mezuniyetin otomatik iş anlamına gelmediği algısının yaygınlaştığı belirtiliyor.
Eğitim uzmanı Salim Ünsal, YKS başvuru verilerini Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'a değerlendirdi. Ünsal, sayılardaki değişimin son yıllardaki politika ve gelişmelerle yakından ilişkili olduğunu belirtti. Ünsal’a göre başvuru sayılarındaki yükseliş ve düşüşlerin en önemli kırılma noktalarından biri 2022 yılında YKS puan barajlarının kaldırılması oldu. 2021’de baraj uygulaması varken 2,6 milyon civarında olan başvuru sayısı, barajın kaldırılmasıyla birlikte 2022’de yaklaşık 635 bin artarak 3,2 milyona çıktı. Bu artışın büyük ölçüde barajların kaldırılmasının oluşturduğu motivasyondan kaynaklandığı ifade edildi.

2023 yılında ise ‘asrın felaketi’ sonrası deprem bölgesindeki 11 ilde adaylardan sınav ücretinin alınmaması kararı alındı. Bu uygulama, YKS tarihinde ilk defa 3 milyon 527 bin başvuruyla rekor kırılmasına yol açtı. Ancak bu zirvenin ardından başvurular yeniden düşüşe geçti; önce 3,1 milyona, ardından 2,5 milyon seviyesine geriledi. 2026 yılı itibarıyla başvuru sayıları 2020’deki seviyelere dönmüş oldu.

MEZUNİYET SONRASI İSTİHDAM SIKINTISI DİPLOMA İHTİYACINI DÜŞÜRDÜ

Uzmanlara göre üniversite sınavına başvuru sayısını belirleyen birçok unsur bulunuyor. Bunların başında akademik eğitime ve üniversite diplomasına duyulan ihtiyaç geliyor. Bunun yanında üniversiteye alternatif eğitim ve kariyer yollarının varlığı, genç nüfusun gittikçe azalmaya başlaması, üniversite kontenjanlarının durumu ve ekonomik şartlar da önemli rol oynuyor. Son yıllarda özellikle eğitim, barınma ve beslenme giderlerindeki artış, gençlerin üniversite tercihlerini etkileyen faktörler arasında gösteriliyor. Mezuniyet sonrası iş ve istihdama geçişte yaşanan zorluklar da üniversiteye yönelik motivasyonu doğrudan etkiliyor.

ADAYLARIN YÜZDE 70'İ MEZUNLAR

Başvuruların dağılımı da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Adayların yaklaşık yüzde 30’u ilk defa sınava girecek son sınıf öğrencilerinden, yüzde 70’i ise daha önce sınava girmiş mezun adaylardan oluşuyor. Uzmanlara göre her yıl ortalama 800-900 bin son sınıf öğrencisi ilk defa sınav havuzuna girerken, toplam başvuru sayısını asıl belirleyen kesim mezun adaylar oluyor.

KONTENJANDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Üniversite kontenjanlarının da tabloyu etkilediğine dikkat çekiliyor. Geçen yıl kontenjanların yaklaşık 190 bin azaltılması, mezun aday sayısını artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kontenjanların önümüzdeki yıllarda da kısmen azalmasının, sınava giren toplam aday sayısını uzun süre 2,5 milyon civarında tutabileceği öngörülüyor.

Uzmanlara göre gençlerin üniversite diplomasına duyduğu güven geçmişe kıyasla azalsa da alternatif seçeneklerin sınırlı olması nedeniyle üniversite sınavı hâlâ gençlerin en önemli eğitim ve kariyer rotası olmaya devam ediyor.

ANNELER ARTIK KOLUNDAKİ BİLEZİĞİ BOZDURMUYOR

Eğitim uzmanlarına göre; bir dönem aileler için üniversite, çocuklarının geleceğini garanti altına alan en güçlü araçtı. Evlatları okusun diye yılların emeği olan bileziklerini satmaktan çekinmezlerdi. Ancak bugün o tablo değişti. Üniversite mezunu olmak artık otomatik olarak iş anlamına gelmiyor. Kontrolsüz üniversiteleşme, nitelik sorunu ve mezun işsizliği üniversite algısını kökten dönüştürdü. Bu yüzden aileler, çocukları için bilezik bozduracak kadar güçlü bir umut görmüyor; bu durum yükseköğretimdeki talep düşüşünün en net sosyolojik göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

