Üniversiteye hazırlananlara büyük şok! Kontenjanlar düşürülüyor: Vakıf üniversiteleri de etkilenecek

Her yıl, YKS kapsamında gerçekleşen TYT, AYT ve YDT sınavlarında milyonlarca öğrenci iyi bir üniversiteye girebilmek için ter döküyor. Tek bir soru bile puan açısından büyük avantaj sağlarken, üniversite kontenjanlarının sınırlı olması öğrencilerin işini bir kat daha zorlaştırıyor. Ancak YÖK Başkanı Özvar’ın yaptığı son açıklama üniversite sınavı hazırlığında olanları bir kat daha üzdü. Çünkü 2025’te yaklaşık yüzde 45 oranında düşürülen kontenjanların 2026’da düşürüleceği duyuruldu.

"BENZER AZALMA UYGULANACAK"

Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “2026 yılında hukuk programlarında 2025’te devlet üniversitelerindeki düşüşe benzer azalma uygulanacak.” dedi.

KONTENJANI DÜŞÜRÜLECEK BÖLÜMLER BELLİ OLDU

Özvar "Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak." İfadelerini kullandı. 2025 YKS kontenjanlarında devlet üniversitesindeki hukuk programı kontenjanları yaklaşık yüzde 45 oranında azaltılmıştı.