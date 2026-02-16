Menü Kapat
Benim Sayfam
Eğitim
Editor
 Şenay Yurtalan

Üniversiteye hazırlananlara büyük şok! Kontenjanlar düşürülüyor: Vakıf üniversiteleri de etkilenecek

Üniversite sınavına girmek için hazırlanan adaylara Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) üzücü bir haber geldi. Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 yılında devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan düşüşünün 2026 yılında da uygulanacağını belirtti.

Üniversiteye hazırlananlara büyük şok! Kontenjanlar düşürülüyor: Vakıf üniversiteleri de etkilenecek
16.02.2026
16.02.2026
saat ikonu 16:43

Her yıl, YKS kapsamında gerçekleşen TYT, AYT ve YDT sınavlarında milyonlarca öğrenci iyi bir üniversiteye girebilmek için ter döküyor. Tek bir soru bile puan açısından büyük avantaj sağlarken, üniversite kontenjanlarının sınırlı olması öğrencilerin işini bir kat daha zorlaştırıyor. Ancak YÖK Başkanı Özvar’ın yaptığı son açıklama üniversite sınavı hazırlığında olanları bir kat daha üzdü. Çünkü 2025’te yaklaşık yüzde 45 oranında düşürülen kontenjanların 2026’da düşürüleceği duyuruldu.

Üniversiteye hazırlananlara büyük şok! Kontenjanlar düşürülüyor: Vakıf üniversiteleri de etkilenecek

"BENZER AZALMA UYGULANACAK"

Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “2026 yılında hukuk programlarında 2025’te devlet üniversitelerindeki düşüşe benzer azalma uygulanacak.” dedi.

Üniversiteye hazırlananlara büyük şok! Kontenjanlar düşürülüyor: Vakıf üniversiteleri de etkilenecek

KONTENJANI DÜŞÜRÜLECEK BÖLÜMLER BELLİ OLDU

Özvar "Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak." İfadelerini kullandı. 2025 YKS kontenjanlarında devlet üniversitesindeki hukuk programı kontenjanları yaklaşık yüzde 45 oranında azaltılmıştı.

#Eğitim
