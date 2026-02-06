Menü Kapat
TGRT Haber
 Ümit Buget

YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitede yeni dönem

Yükseköğretim Kurulu, üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce uygulamalı eğitimle iş hayatına uyum sağlamaları amacıyla "Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğini" değiştirdi. Buna göre, uygulamalı eğitim en az bir dönem olacak. İşte detaylar...

06.02.2026
06.02.2026
Kurulu (), üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce uygulamalı eğitimle iş hayatına uyum sağlamaları amacıyla ‘Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'ni değiştirdi.

YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitede yeni dönem



‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda YÖK, üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce uygulamalı eğitimle iş hayatına uyum sağlamaları amacıyla ‘Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'ni değiştirdi. Uygulamalı eğitimin en az bir dönem olacağı, öğrencilerin yalnızca sınıf ortamında değil doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarını sağlayacak yeni modelin mezunların donanımını artırması, üretkenliklerini güçlendirmesi ve istihdam süreçlerini hızlandırması amaçlandığı belirtildi.

YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitede yeni dönem


'BU MODELİ ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAMA DAHA HIZLI GEÇMESİNİ MÜMKÜN KILACAK'

YÖK Başkanı Erol Özvar, başlatılan dönüşüm modelinin öğrencilerin istihdama daha hızlı geçmesinin mümkün olduğunu belirterek, "20-30 gün gibi kısa süreli ve verimliliği tartışmalı stajların yerine daha kapsamlı, iyi yapılandırılmış ve sektörle iç içe bir staj sistemi kuruyoruz. Öğrencilerimizin yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarına imkan verecek bu model, onları daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline getirecek. Böylece öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, istihdamla doğrudan bağlantı kuran bir yükseköğretim anlayışını kurumsallaştıracağız" dedi.

YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitede yeni dönem


7 PİLOT İLDE BAŞLAYACAK

Özvar, ilk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacak uygulamalı eğitim modelini kısa süre içinde bütün üniversitelere yaygınlaştıracaklarının altını çizdi.

