YÖKDİL 1 başvuru ücreti ne kadar başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL 1 başvuruları başladı

YÖKDİL 1 ÖSYM başvuru ekranı erişime açıldı.

8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sınavı için başvurular 21 Ocak saat 11:00 itibariyle başlatıldı.

Başvurular için son gün 29 Ocak olarak tespit edildi.

YÖKDİL 1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL 1 başvurusu ÖSYM başvuru merkezleri ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Adaylar TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra başvurularını online ortamda tamamlayabilecek.

YÖKDİL 2026 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınavı ücreti yayımlanan kılavuzda 1.200 TL olarak belirlenmiş durumda.

21-29 Ocak tarihleri arasında alınacak YÖKDİL 1 başvurusu için son ücret ödeme günü ise 30 Ocak olarak duyuruldu.