Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

YÖKDİL 1 başvuru ücreti ne kadar başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL 1 başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sınavı için başvurular alınmaya başlandı. 8 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan YÖKDİL 1 sınavı için başvurular ÖSYM tarafından 21 Ocak saat 11:00 itibariyle kabul edilmeye başladı. Peki, ÖSYM YÖKDİL 1 başvuru ücreti ne kadar başvuru nasıl gerçekleştirilir?

YÖKDİL 1 başvuru ücreti ne kadar başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL 1 başvuruları başladı
YÖKDİL 1 ÖSYM başvuru ekranı erişime açıldı.

8 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sınavı için başvurular 21 Ocak saat 11:00 itibariyle başlatıldı.

Başvurular için son gün 29 Ocak olarak tespit edildi.

YÖKDİL 1 başvuru ücreti ne kadar başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL 1 başvuruları başladı

YÖKDİL 1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL 1 başvurusu ÖSYM başvuru merkezleri ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Adaylar TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra başvurularını online ortamda tamamlayabilecek.

YÖKDİL 1 başvuru ücreti ne kadar başvuru nasıl yapılır? YÖKDİL 1 başvuruları başladı

YÖKDİL 2026 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınavı ücreti yayımlanan kılavuzda 1.200 TL olarak belirlenmiş durumda.

21-29 Ocak tarihleri arasında alınacak YÖKDİL 1 başvurusu için son ücret ödeme günü ise 30 Ocak olarak duyuruldu.

