Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye yeni rektör atadı

Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre 5 üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o isimler:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK
Kadir Has Üniversitesi: Prof. Dr. Ayşe BAŞAR
Kapadokya Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR
Yüksek İhtisas Üniversitesi: Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Taner OKUMUŞ