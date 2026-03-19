Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye yeni rektör atadı

Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre 5 üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o isimler:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK

Kadir Has Üniversitesi: Prof. Dr. Ayşe BAŞAR

Kapadokya Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR

Yüksek İhtisas Üniversitesi: Prof. Dr. Şebnem KAVAKLI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Taner OKUMUŞ