Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları duyuruldu! İşte sorgulama ekranı

MEB'in duyurduğu 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına alımına ilişkin atamalar 24 Kasım 2025’te gerçekleştirilmişti. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak itibarıyla görevlerine başlamıştı.
“Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu” kapsamında yapılan atamaların ardından boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylar arasından puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin daha ataması yapıldı.
Adayların, atama sonuçlarına pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifreleriyle erişebileceği belirtildi.