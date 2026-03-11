Menü Kapat
Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları duyuruldu! İşte sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, atama sonuçlarına pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden ulaşabilecek. İşte ek atama sonucu sorgulama ekranı...

Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları duyuruldu! İşte sorgulama ekranı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 17:23

'in duyurduğu 15 bin alımına alımına ilişkin atamalar 24 Kasım 2025’te gerçekleştirilmişti. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak itibarıyla görevlerine başlamıştı.

Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları duyuruldu! İşte sorgulama ekranı

144 ATAMA DAHA YAPILDI

“Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu” kapsamında yapılan atamaların ardından boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylar arasından puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin daha ataması yapıldı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SORGULAMA

Adayların, atama sonuçlarına pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifreleriyle erişebileceği belirtildi.

