Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Bakın İstanbul kaçıncı sırada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Her yıl dünyanın en kalabalık şehirlerine dair listeler hazırlanıyor. 2026 yılı çalışmaları kapsamında da küresel nüfus raporu da Birleşmiş Milletler’in kriterleri ışığında hazırlandı. Halihazırda en kalabalık ülkelerde yer alan şehirler beklendiği gibi en yüksek nüfusa sahipken, Türkiye’nin megakenti İstanbul da pek tabii olarak listede yerini aldı…
İstanbul’un nüfusu TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre 15 milyon 754 bin 053 kişiye ulaştı. Bu haliyle birçok ülkenin nüfusundan daha kalabalık bir yapıya bürünen megakent, dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde sıralamaya girdi. İstanbul ile aynı listede yer alan şehirlerin zirvesinde 37,2 milyonluk nüfusuyla Tokyo yer alıyor. İşte listenin detayları…
Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan verilere göre dünyanın en kalabalık ilk 15 şehri ve nüfusları şu şekilde belirlendi.
1. Tokyo (Japonya): 37.2 milyon
2. Delhi (Hindistan): 32 milyon
3. Şanghay (Çin): 28.5 milyon
4. Dakka (Bangladeş): 22.4 milyon
5. Sao Paulo (Brezilya): 22.4 milyon
6. Mexico City (Meksika): 22.1 milyon
7. Kahire (Mısır): 21.7 milyon
9. Mumbai (Hindistan): 20.9 milyon
10. Osaka (Japonya): 19 milyon
11. New York City (ABD): 18.8 milyon
12. Chongqing (Çin): 16.8 milyon
13. Karaçi (Pakistan): 16.8 milyon
14. İstanbul (Türkiye): 15.6 milyon
15. Kinşasa (Kongo): 15.6 milyon