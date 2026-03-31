Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Bakın İstanbul kaçıncı sırada

Dünyanın en kalabalık şehirleri

Her yıl dünyanın en kalabalık şehirlerine dair listeler hazırlanıyor. 2026 yılı çalışmaları kapsamında da küresel nüfus raporu da Birleşmiş Milletler’in kriterleri ışığında hazırlandı. Halihazırda en kalabalık ülkelerde yer alan şehirler beklendiği gibi en yüksek nüfusa sahipken, Türkiye’nin megakenti İstanbul da pek tabii olarak listede yerini aldı…

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Bakın İstanbul kaçıncı sırada

İstanbul’un nüfusu TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre 15 milyon 754 bin 053 kişiye ulaştı. Bu haliyle birçok ülkenin nüfusundan daha kalabalık bir yapıya bürünen megakent, dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde sıralamaya girdi. İstanbul ile aynı listede yer alan şehirlerin zirvesinde 37,2 milyonluk nüfusuyla Tokyo yer alıyor. İşte listenin detayları…

Tokyo

DÜNYANIN EN KALABALIK ŞEHİRLERİ

Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan verilere göre dünyanın en kalabalık ilk 15 şehri ve nüfusları şu şekilde belirlendi.  

1. Tokyo (Japonya): 37.2 milyon

Delhi

2. Delhi (Hindistan): 32 milyon

Şanghay

3. Şanghay (Çin): 28.5 milyon

Dakka

4. Dakka (Bangladeş): 22.4 milyon

Sao Paulo

5. Sao Paulo (Brezilya): 22.4 milyon

Mexico City

6. Mexico City (Meksika): 22.1 milyon

Kahire

7. Kahire (Mısır): 21.7 milyon

Mumbai

9. Mumbai (Hindistan): 20.9 milyon

Osaka

10. Osaka (Japonya): 19 milyon

New York City

11. New York City (ABD): 18.8 milyon

Chongqing

12. Chongqing (Çin): 16.8 milyon

Karaçi

13. Karaçi (Pakistan): 16.8 milyon

İstanbul

14. İstanbul (Türkiye): 15.6 milyon

Kinşasa

15. Kinşasa (Kongo): 15.6 milyon

