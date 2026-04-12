Mersin’in Tarsus ilçesinde 4 Mart 2026 tarihinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki Nurşen Ü., bir süre önce ayrıldığı ancak yeniden barışma aşamasında olduğu eski erkek arkadaşı S.Y. ile buluştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eski sevgili dehşeti! Şarj kablosuyla boğmaya çalıştı, defalarca bıçakladı Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından şarj kablosuyla boğulmaya çalışılan ve 10 yerinden bıçaklanan 16 yaşındaki genç kadın tedavi sonrası şikayetçi oldu. 16 yaşındaki Nurşen Ü., eski erkek arkadaşı S.Y. ile buluştuğu sırada saldırıya uğradı. S.Y., genç kadını önce şarj kablosuyla boğmaya çalıştı, ardından bıçakla 10 yerinden yaraladı. Saldırgan, genç kadının telefonunu da gasp etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Nurşen Ü. hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi ve polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ŞARJ KABLOSUYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI

S.Y., ev bakma bahanesiyle genç kadını ıssız ara sokaklara götürdü ve burada beyaz bir telefon şarj kablosuyla arkadan boğmaya çalıştı. Kablodan kurtulmak için büyük çaba harcayan Nurşen Ü., saldırganın bu kez bıçaklı saldırısına uğradı.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Karın bölgesi, göbek deliği, sol bilek, sağ kasık ve sırtından toplam 10 bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, yaralı kadının telefonunu da gasp etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADIN HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nurşen Ü., burada 5 gün tedavi gördükten sonra enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir hafta süren yoğun tedavi sürecinin ardından hayati tehlikeyi atlatan genç kadın, taburcu olur olmaz polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

EKİPLER ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Nurşen Ü., Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde verdiği ifadede, şahsın kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, "S.Y. hakkında davacı ve şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, şüphelinin yakalanması ve adli sürecin takibi sürüyor.