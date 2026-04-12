Eski sevgili dehşeti! Şarj kablosuyla boğmaya çalıştı, defalarca bıçakladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 4 Mart 2026 tarihinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki Nurşen Ü., bir süre önce ayrıldığı ancak yeniden barışma aşamasında olduğu eski erkek arkadaşı S.Y. ile buluştu.
S.Y., ev bakma bahanesiyle genç kadını ıssız ara sokaklara götürdü ve burada beyaz bir telefon şarj kablosuyla arkadan boğmaya çalıştı. Kablodan kurtulmak için büyük çaba harcayan Nurşen Ü., saldırganın bu kez bıçaklı saldırısına uğradı.
Karın bölgesi, göbek deliği, sol bilek, sağ kasık ve sırtından toplam 10 bıçak darbesi alan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, yaralı kadının telefonunu da gasp etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nurşen Ü., burada 5 gün tedavi gördükten sonra enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir hafta süren yoğun tedavi sürecinin ardından hayati tehlikeyi atlatan genç kadın, taburcu olur olmaz polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu.
Nurşen Ü., Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde verdiği ifadede, şahsın kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, "S.Y. hakkında davacı ve şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, şüphelinin yakalanması ve adli sürecin takibi sürüyor.