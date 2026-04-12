Reyhanlı ilçesinde yaşayan Muhammed Hadi Hasan isimli vatandaşın ayakkabıları evinin önünden ayakkabıların çalındı. Hasan aynı zamanda binada sıklıkla ayakkabı hırsızlığı yaşandığını öğrendi. Binanın güvenlik kameraları incelediğinde iki çocuğun binaya girip dairelerin önündeki ayakkabıları çalarak, binadan kaçtıkları anlar görüldü. Kamera kayıtlarının ardından harekete geçen Hasan, mahalledeki evleri kapı kapı gezerek çocukların fotoğraflarını gösterip aramaya başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ayakkabı hırsızlarını adım adım takip etti: Karşılaştığı manzara şaşkına çevirdi Reyhanlı'da evinin önünden ayakkabıları çalınan Muhammed Hadi Hasan, güvenlik kamerası kayıtları ve mahalle sakinlerinin yardımıyla hırsızlık yapan iki çocuğu bularak ayakkabılarını geri aldı. Muhammed Hadi Hasan'ın evinin önünden çalınan ayakkabıları için güvenlik kameraları incelendi. Kamera görüntülerinde iki çocuğun ayakkabıları çaldığı tespit edildi. Hasan, mahallede kapı kapı gezerek ve esnafa sorarak çocukların izini buldu. İlk çocuğun evinde kendi ayakkabılarını bulamasa da ikinci çocuğun evinde kasalar dolusu ayakkabı ve kendi ayakkabılarını buldu. Konu polise bildirilince, hırsızlık yapan çocukların 11 ve 9 yaşlarında olduğu belirlenerek haklarında işlem yapıldı.

EVDA KASALAR DOLUSU AYAKKABI BULDU

Çocukların sürekli yemek yedikleri esnafa da soran Hasan, ilk çocuğun evine gittiğinde onlarca ayakkabıyı buldu ama kendi ayakkabılarını bulamadı. İkinci çocuğun da evini bulan Hasan, diğer evdeyse kasalar dolusu ayakkabıyla karşılaştı ve kendi ayakkabılarını buldu.

Yaşadığı olay sonrası konuyu polis ekipleriyle paylaşan Hasan'ın ihbarı sonrası çocukların; 11 yaşındaki A.E.C. ve 9 yaşındaki İ.S. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan çocuklar hakkında gerekli işlemler yapıldı.

“EVE GİRDİĞİMDE PAZAR YERİ GİBİ AYAKKABILAR VARDI”

Dedektif gibi iz sürerek ayakkabılarını çalan hırsızları bulan Muhammed Hadi Hasan, "Yaşadığım binada yaklaşık 1 hafta önce ayakkabılar çalınıyordu. Ben de bu durumdan şikayetçiydim. Eşim de bana sürekli ayakkabılarımız çalınıyor diye söyledi. Ondan sonra kameralara baktığımda çocukların ayakkabıları çaldığını fark ettim ve peşlerine düştüm. Mahallede kapı kapı gezerek 'çocukları tanıyor musunuz' diye sordum.

En sonunda bir dönercide sürekli döner yediklerini söylediler. Dönerciye gidip sordum ve o da bana evi tarif etti. Önce birinci çocuğun evine gittim ama ayakkabılarımı bulamadım. Eve girdiğimde pazar yeri gibi ayakkabılar vardı. Sonra da diğer çocuğun evine gittim. İkinci çocuğun evinde kasalar dolu ayakkabılar olduğunu gördüm ve orada ayakkabılarımı buldum. Kime göstersem çocukların fotoğraflarını 'bizim de ayakkabılarımızı çaldı' diye şikayet ediyorlarmış. En sonunda bir gün boyunca çocukları arayıp ayakkabıları buldum" ifadelerini kullandı.